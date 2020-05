Gol de Zidane en la final 2002 elegido como el mejor de la Champions

Francia.- La revista parisina France Football realizó un encuenta para encontrar el mejor de la historia de la UEFA Champions League, resultando como ganador el tanto que Zinedine Zidane le anotó al Bayer Leverkusen en la final del año 2002.

Han pasado casi 20 años de aquel bonito gol que permitió al Real Madrid levantar su novena “orejona” en el estadio Hampden Park de Glasgow, Escocia, ante más de 50 mil espectadores. El marcador final del partido terminó 2-1 a favor de los “merengues”.

La jugada se inició por el sector izquierdo, donde Roberto Carlos recibió un servicio a profundidad y de primera intención envió un centro elevado a los límites del área, donde 'Zizou' conectó de zurda al ángulo de la portería alemana.

El gol de “Zizou el mágnifico” como lo cataloga la revista gala, fue el mejor de un ranking de otro 49 goles de gran magnitud. En esa edición, el francés levantó por primera vez el tan ansiado trofeo que se le negó en dos ocasiones con la Juventus.

El top five de las anotaciones lo completaron los goles de Mauro Bressan (Fiorentina vs Barcelona 1999), Cristiano Ronaldo (Real Madrid vs Juventus 2018), Dejan Stankovic (Inter vs Schalke 04 2011) y Philippe Mexés (Anderlecht vs Milan 2012).

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Paulo Dybala da negativo en Covid-19 tras 4 intentos fallidos

Video: Así fue el gol de Andrés Iniesta que dio paso al Sextete del Barcelona