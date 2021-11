Golf: Mexicano Carlos Ortiz no defenderá título del PGA Tour

El golfista mexicano Carlos Ortiz no podrá defender su título en el PGA Tour debido a una lesión en el hombro izquierdo.

Ortiz dio a conocer que no jugará el Houston Open, al cual iba a arribar con la etiqueta de campeón defensor, luego de que ahí consiguió su primera victoria como jugador de la máxima gira de golf, hace un año.

El destacado golfista mexicano causó baja del Zozo Championship, torneo que jugaba en Chiba, Japón, en octubre debido a la mencionada lesión.

Esta situación puso en duda su participación en el PGA de Mayakoba, pero logró recuperarse e incluso el domingo quedó subcampeón en la Riviera Maya, su mejor actuación desde su triunfo en Houston.

Sin embargo, Ortiz dio a conocer que, tras su participación en México, continuaron las molestias, por lo que acudió a realizarse estudios, tras los cuales los médicos le indicaron reposo para no poner en riesgo su hombro, por lo cual ya no jugará en 2021.

"Fui al médico esta mañana y me recomendó que no jugara y me tomo un tiempo para recuperarme", comentó Ortiz. "Así que creo que voy a seguir su consejo para poder empezar sano en enero".

El Houston Open inicia mañana y sí tendrá un mexicano en el campo, pues Rodolfo Cazaubón, seleccionado olímpico por México en Río 2016, logró clasificarse por medio del minitorneo Monday Qualifier.