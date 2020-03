Golfista es discriminada en acto de beneficencia por su forma de vestir

Paige Spiranac es una de las golfistas con más de 2 millones de seguidores en Instagram pero eso no tuvo valor cuando quiso participar en un evento de beneficenciacpues los organizadores le dijeron que no podía ya que su escote no era bien visto para ese tipo de evento.

Spiranac relata que, "Quería ayudar a una organización benéfica y quería regalarles palos de golf". Pero lo que obtuvo de respuesta fue:

Nos encantaría, pero por la forma en que los miembros de nuestra junta te ven, no puedes ayudar", dijo la golfista al portal 20 Minutos.

Continua diciendo que no podía creer lo que le decían, que por su escote le impedían participar, recalcando cual era su intención, "quiero ayudar a los niños que no tienen nada, por que yo crecí sin tener nada".

Además aprovechó para contar que desde que ingresó al mundo del golf nunca se ha sentido recibida ya que considera que este deporte es muy elitista, para finalizar la misma Paige recalcó que se encuentra en el lugar equivocado.

"El golf es el peor lugar para mí porque soy exactamente lo contrario de todo lo que un golfista debería abarcar, debería ser y no soy".