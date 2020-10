Gonzalo Higuaín culpa a la prensa europea por perder el amor al futbol

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, reciente y una de las más grandes contratación para el Inter Miami de la MLS, confesó en que en los últimos momentos de su carrera en Europa no la paso nada bien, e incluso perdió el amor por el futbol.

Gonzalo Higuaín que llegó con un cartel de estrella al Inter Miami de David Beckham llegando procedente de la Juventus, confesó que sus últimos momentos en el futbol europeo no disfrutaba debido a las críticas de la prensa que se fijaban más en los errores del internacional argentino que de los logros que ha cosechado, lo cual lo motivo a emigrar a Estados Unidos y recuperar así ese amor por el deporte que había perdido y así lo dio a conocer en una entrevista para el podcast “¡Qué golazo!” de CBS Sports.

“Es una liga que está creciendo y quise venir con la intención de volver a ser feliz”, aseguró Higuaín, quien consideró que fue “la presión mediática” lo que hizo que perdiera ese sentimiento.

Se me había ido el amor por el futbol en este último tiempo. Ya sea por las exigencias a nivel mediático tan fuertes que conlleva jugar en la élite y tener que estar partido a partido demostrando cosas que hice a lo largo de mi carrera... La paciencia es más corta, los tiempos son más cortos y no te dan el tiempo de jugar a lo que realmente te hace feliz”, detalló.

“Era una demostración constante, día a día, de un jugador que ya tiene un nombre, que hizo una gran carrera y bueno... llevo un mes y pico y me siento relajado y feliz”, agregó El Pipita.

Gonzalo Higuaín durante un partido con el Inter Miami/AFP

En la misma sintonía, el ex internacional con Argentina reveló que “en este último tiempo la estuve pasando más mal que bien. No disfrutaba de ir a entrenar ni de jugar al futbol. Había perdido esa motivación, esas ganas de seguir jugando y esta liga podía volver a darme ese plus”.

Gonzalo Higuaín, que anotó 121 goles en España con el Real Madrid y luego 157 en Italia con el Napoli y la Juventus, dijo que siente que la gente se enfoca demasiado en los aspectos negativos, mientras ignora los logros de su carrera.

“Siempre me dio curiosidad venir a esta liga (...) Vi muchos delanteros de gran nivel venir para acá a divertirse y a competir (...) Me pareció un campeonato interesante para probar, para cambiar de aires, para bajar un poco lo que es la presión mediática a nivel mundial después de muchos años. Es una liga que está creciendo y quise venir con la intención de volver a ser feliz jugando al futbol. Creo que el Inter me dio todas las condiciones para poder hacerlo. El equipo creció mucho y me siento feliz de estar acá”, sentenció

Gonzalo Higuaín tuvo una gran carrera en el viejo continente, formando parte de equipos como el Real Madrid, Napoli, Milán, Chelsea y Juventus. A nivel internacional, Higuaín tuvo una presencia constante con Argentina, con 75 apariciones y 31 goles. Formó parte de los equipos albicelestes para el Mundial de 2010, 2014 y 2018. Se retiró de la selección nacional en 2019.