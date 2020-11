Gonzalo Higuaín que no pasó tan bien su último año en la Juventus

El argentino Gonzalo Higuaín fue presentado hace unos meses como el refuerzo bomba del equipo Inter Miami de la MLS, luego de haber salid de uno de los clubes grandes de Europa como es Juventus, de liga de Italia.

Pero Higuaín recuerda que no disfrutó su úiltimo año con la Juventus, donde compartió vestidor con figuras de la talla de Cistiano Ronaldo, Paulo Dybala y Gianluigi Buffon.

A pesar de los logros individuales y colectivos, Pipita reveló que su última temporada con la Vecchia Signora no la pasó como hubiera deseado.

“El último año no lo disfruté como se merecía que se disfrute el fútbol elite y creo que ahí es cuando uno empezó a decir: ‘algo tengo que cambiar’. Ya estaba saturado de la presión elite, saturado de constantemente estar demostrando lo que había hecho en el fútbol. Y no está mal tampoco, pero día a día, partido a partido durante 14 años, a uno la cabeza por momentos le juega una mala pasada”, dijo en entrevista con ESPN.

MLS, SIN TANTA PRESIÓN

Higuaín dijo que uno de los motivos por los que arribó a la MLS era que buscaba tener menos presión dentro y fuera del campo. “La verdad que tenía ganas de otras cosas, esa es la simple realidad. Tenía las ganas de bajar a lo que era nivel mediático, nivel presión futbolística y extra futbolística".

Agregó que: "Creo que (la MLS) es una liga que va a crecer mucho; no te lo voy a negar que pensaba que me iba a ser más fácil adaptarme, es una liga física y si no vienes concentrado, la puedes pasar mal”.

Gonzalo Higuaín e Inter Miami están a solo un partido de calificar a los playoffs de la MLS. Para conseguirlo deberán derrotar a Nashville SC en duelo de Play-in. Las acciones se llevarán a cabo en LP Field este viernes 20 de noviembre y de conseguir su pase, pelearán de lleno por el título de liga apenas en su primer año en esta competencia.