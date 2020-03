Gonzalo Higuaín viaja a Argentina tras recibir una triste noticia

Argentina.- En la semana fue noticia al ser detenido por la policía al intentar 'escapar' de Italia a Argentina, pero todo fue explicado por el hermano de Gonzalo Higuaín, Nicola quien con un mensaje dijo que no debían hablar si no sabían, además de pedir respeto y privacidad.

En una publicación de Instagram Nicola Higuaín reveló que su madre está pasando por un momento difícil al ser diagnosticada con cáncer por tal motivo, al enterarse el argentino jugador de la Juventus no dudó en regresar a su país para cuidar de su madre.

"Nuestra madre como muchas otras personas más en el mundo está luchando contra una enfermedad llamada cáncer. Seguramente a estos seres notables le importe muy poco la salud de mi madre, sólo les importa mencionar la palabra mágica que este caso es Higuaín, así funciona el 'business'.

En relación a si Gonzalo tenia el permiso de salir de Italia como su hermano aseguró que tanto el club y las autoridades le brindaron la forma de irse con un certificado que avalaba que no estaba infectado con el Covid-19.

Para finalizar Nicola aseguró que tanto su hermano como él siguen el proceso de cuarentena solicitada por el presidente de Argentina por lo que no se debería hablar sobre el tema como una conducta desleal del su hermano.

"Además, mi hermano está realizando la cuarentena solicitada por nuestro presidente. Higuaín no escapó ¿ok? y el motivo es estar acompañando a nuestra madre en esta situación no deseable. Por favor, no usar la palabra mágica en este momento delicado familiar y general. Mejor pongamos las fuerzas en hacer lo que corresponde que es más importante. Gracias",

Higuaín no presenta síntomas que lo liguen a estar contagiado pero debido a las diversos casos positivos en la Juventus si deberá tomar sus precauciones para evitar cualquier contagio.