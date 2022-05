"Gracias Atlas por hacer realidad mi sueño"; el mensaje conmovedor de Ximena Guzmán

Guadalajara, Jalisco.- La fase regular de la Liga MX Femenil no pudo cerrar de mejor forma sus hostilidades sin antes observar un último debut en este Grita x la Paz Clausura 2022 en el primer equipo de Atlas Femenil, quien decidió darle minutos a la futbolista Ximena Guzmán, mediocampista de 16 años que no podía creer que su sueño de debutar en la máxima categoría se haría realidad.

Atlas Femenil recibió a Club León Femenil en la cancha del Estadio Jalisco, ganando 2-1 decidió contar con Ximena Guzmán quien, junto a su compañeras estuvo al pendiente del partido, pero, en un instante, todo se volvió color de rosas al escuchar que tendría que acelerar el paso porque entraría al campo faltando 10 minutos de juego.

El preparador físico, José Avendaño, señaló a Ximena Guzmán que entraría de cambio, su rostro lo dijo todo...no supo como reaccionar ante el nerviosismo de jugar en la Liga MX Femenil, inclusive sus compañeras la animaron antes de entrar al terreno de juego para estar tranquila previo a ocupar el lugar de Mitzi Martínez a los 80'.

Entre lágrimas Ximena Guzmán agradeció al cielo por ese momento inolvidable que, posteriormente, compartió un lindo mensaje agradeciendo al club y a todos los que hicieron posible su debut en la Primera División Femenil.

"Hace 4 años llegué a este Club (Atlas) que el día de hoy hizo realidad mi sueño como futbolista. Desde el primer día supe que ese era mi lugar, y empecé a escribir mi historia", comienza el mensaje de Ximena Guzmán en su cuenta oficial de Instagram.

"Hay muchas personas que me ayudaron y me formaron futbolísticamente y me enseñaron lo que es el futbol y amar este deporte. Gracias a mis profesores por enseñarme a ser buena dentro y fuera de la cancha y por confiar en mi".

"Gracias a las jugadoras del primer equipo por siempre guiarme y tratarme con cariño, gracias a mis compañeras de equipo porque me han ayudado en mi crecimiento como futbolista, a mi familia que son mi cielo en la tierra, sin ellos esto no sería posible y, sobre todo, gracias a mi porque nunca olvido lo valiente que he sido, sin mi valentía no estaría aquí contándoles esto", finaliza el mensaje de Ximena Guzmán.

La señorita de 16 años es parte la categoría sub-17 de Atlas Femenil, en el campeonato regular jugó 10 minutos en la goleada 5-0 sobre Cañoneras en la fecha 15, esta vez en Liga MX Femenil sumó el mismo tiempo en la victoria 2-1 de las Rojinegras ante León Femenil.