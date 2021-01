"Gracias Negrito" el vino creado en apoyo a Edinson Cavani luego de ser tachado como racista por la FA

Uruguay.- El caso de Edinson Cavani y la Asociación de Futbol de Inglaterra (FA) ha llegado a los odios de sus compatriotas quienes califican su sanción como ridícula, pues la frase que utilizó para agradecer a su amigo es algo tan normal y cero racista en su natal Uruguay, por ese motivo Silvana Rosas decidió iniciar la venta de un vino especial en apoyo al futbolista del Manchester United.

A través de su cuenta de Twitter la sudamericana compartió un dibujo de una botella con el nombre "Gracias Negrito" en la etiqueta pero la sorpresa fue que sus seguidores compartieron la misma al punto de recibir la idea de crear un vino en apoyo a su compatriota que había suspendido por un acto de racismo según la FA en Inglaterra.

Así fue como Silvana comenzó la producción del vino, ella al ser ya una distribuidora del mismo solo se ocupó de crear las etiquetas para que cada una tuviera esa gran presentación en tono azul y el característico sol que aparece en su bandera.

La creadora de producto se dice feliz por lo que ha conseguido con este vino, aseguró que aunque quedó algo casero, muchos de sus seguidores aun así lo pidieron más por un tema de apoyo que por el verdadero gusto del vino, "Quedó muy casero. Sin embargo, muchos me empezaron a decir, 'Lo quiero'. Ahí me pregunté, ¿por qué no? Llamé a Álvaro Giacobbe y comenzó la revolución", dijo para IAM Noticias.

Silvana fue muy clara que esto tiene que ver 100% con la injusticia que vio que se hizo con Cavani por algo que jamás pasaría en su país o en otros lugares que puedan tener un poco más del contexto de la vida fuera de Inglaterra. "Gracias Negrito surge de la indignación por la injusticia que cometió la federación inglesa con nuestro compatriota, castigarlo por entender racismo en una charla de amigo", agregó la uruguaya.

En redes sociales, Silvana definió su vino como "una expresión amorosa. Es mi identidad como tomar mate e ir a la rambla (Malecón en Uruguay), sentirlo me hace uruguaya", sentenció.

Cavani aceptó el castigo pero con molestia

El delantero del Manchester United horas de que se conociera el castigo que le impuso la FA mostró en redes sociales su sentir con una extensa carta donde dice aceptar la sanción y asegura que nunca hubo una intención de ofender a nadie, pero que al final estaba consiente de que el racismo debe acabarse. Su segundo mensaje fue estar incomodo con la decisión pues lo hace ver como alguien no es y eso lo dejó claro en su texto.

La sanción del jugador terminará dentro de unos cuentos días, fue de estar fuera por los siguientes 3 partidos de su equipos, mismo que están por cumplirse, ahora con el partido de la FA Cup de su equipo ante el Watford. Ya podría aparecer ante el Burnley este martes 12 de enero o podría hacerlo hasta el domingo 17 ante el Liverpool en uno de los partidos interesantes de la Premier League.