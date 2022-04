Graciela Wong vive su sueño con Mazatlán FC Femenil

Mazatlán.- Con solo 20 años de edad, Graciela Wong vive su sueño de pertenecer a un equipo de Liga MX Femenil y confiesa sentirse plena y agradecida por tener la oportunidad de ser parte del equipo de su estado, Graciela platicó para El Debate, cómo ha vivido este proceso en el futbol profesional y el cómo llegó a ser parte de las Cañoneras.

Graciela nació en Guadalajara, pero desde los tres años de edad se fue a vivir a Culiacán, por lo lo que desarrolló todo su proceso futbolístico en la capital del estado de Sinaloa.

¿Cómo se da tu llegada al equipo?

Fue por iniciativa propia, dije en ese entonces de aquí a diciembre, me voy a probar, decidí prepararme, hablar con mi entrenador. Traté de mejorar yo solo dando un extra, ir a patear yo sola y a correr yo sola.

Estuve en todo el proceso, habían muchísimas niñas, no había un descanso tenía que dar el máximo día con día.

Se había dado una oportunidad a los 15 años cuando hice mi primer prueba, pero no me sentía tan preparada.

¿Dónde nace tu gusto por el fútbol?

No fue como cualquiera niña, mi inquietud siempre estuvo, mis tíos me llevaban desde chiquita a verlos jugar, los veía y ahí le daba patadas a la pelota. Yo desde chiquita había practicado karate, como hasta los 15 años, cuando me invitan a un equipo y mi inquietud creció, al ver que sí se me daba, decidí apostar todo por el futbol y dejar el karate, porque quería dedicarme de lleno al futbol.

¿En cuanto a nivel se te ha hecho complicado el ser parte de la Liga MX Femenil?

Es muy diferente, porque es muy distinta la preparación, la intensidad del contacto que hay en la liga, cuando llegué las primeras semanas estaba más flaquita, tuve que ir mejorando físicamente, porque al principio caía mucho en los choques.

Con lo que me quedó es que todo es un proceso, de aprendizajes y de tener mucha paciencia, hay cosas que no dependen de ti, tienes que seguir trabajando, seguir perseverante

¿Con qué jugadoras del primer equipo te has apoyado más para tú adaptación?

Yo ya tenía amistad con Belkis Escalante, fue el primer apoyo aquí en Mazatlán, después se vienen mis roomies, Tamara Romero y Brenda Sosa, han estado todo el tiempo apoyándonos, junto con Alejandra Escobedo.

Wong durante un partido con Mazatlán-Cortesía MazatlánFC

¿Cuáles son tus propósitos a corto y a largo plazo?

Claro, a corto plazo, terminar bien este torneo, aprovechar lo minutos que se me dan y seguir trabajando de la mejor manera, a mediano plazo renovar y aplicar los aprendizajes que ha tenido en este tiempo.

Es un orgullo portar esta camiseta, siento que es total satisfacción estar cerca de tú gente.

¿Cuál es tú principal sueño como profesional?

Mis sueños, siendo profesional es ser de las mejores en la Liga, ser un referente y una inspiración para las generaciones que vengas, estudio ingeniería mecatrónica si me veo ejerciendo.

¿Alguien a quién quieras agradecer por su apoyo?

Creo que principalmente a mi mejor amiga, María Fernanda Márquez, desde antes de que yo me animara a venir, estuvo siempre apoyándome.

Futbolísticamente, a mi entrenador Santiago, de Jimper FC y actualmente a mis amigas del equipo.