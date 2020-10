Grandes sorpresas en Hell in a Cell 2020 de la WWE; resultados y resumen

Estados Unidos.- Con un Randy Orton levantando su 14° título, el Hell in a Cell 2020 cumplió las altas expectativas de los miles de seguidores de todo el mundo, quienes a pesar de que no pudieron estar presentas físicamente debido a las medidas sanitarias implementadas por la pandemia de Covid-19, disfrutaron cada momento del evento, el cual estuvo lleno de grandes golpes, patadas, emoción y sobre todo grades sorpresas.

El evento más esperado de la WWE en el año trajo consigo nuevos campeonatos, otros lograron mantener en la cima y por desgracia, como todo el tiempo, algunos perdieron su valioso trono. Entre los resultados más relevantes se encuentras los siguientes:

La noche del pasado 25 de octubre, Randy Orton consiguió proclamarse como el campeón de la WWE luego de protagonizar una dura batalla contra Drew Mcintyre. Esta batalla nos permitió ser testigos una vez más de las grandes habilidades de cada uno de estos peleadores. Cabe señalar que Randy Orton no la pasó nada bien, incluso muchos daban por hecho que sería Drew quien se alzaría con la victoria pero las sorpresas nunca se acaban en WWE y el destino dio un giro de 180 grados. Por algo, Orton es considerado uno de los rivales mas difíciles de la Celda Infernal y en este Hell in a Cell 2020 lo ha demostrado nuevamente al conseguir su titulo numero 14.

Otra gran pelea que puso a sudar a los fans fue la de Slapjack contra Bobby Lashely, donde este último logró convertirse una vez más en el campeón de los Estados Unidos. La pelea fue sin duda fenomenal, el choque de poderíos físicos de cada uno ofreció un gran espectáculo. Al final, Booby Lashely encontró la manera de vencer a su rival y demostró gran ventaja hasta que lo finalizó con una fuerte candado.

Desde luego, el Hell in a Cell 2020 no podía ser un gran evento sin la participación de las mujeres más poderosas del mundo, un ejemplo de ello fue el brutal combate que protagonizaron Sasha Banks y Bayley, quienes se dieron con todo sin mostrar nada de compasión la una por la otra. Al final, la sorpresa fue que Bayley perdería su reinado al ser sometida por Sasha.

Otros que dejaron al público boquiabierto fueron The Miz y Otis en el Maletín de Money in the Bank, ya que se pudo ver una batalla bastante agresiva donde al principio era difícil suponer quien sería el ganador. No obstante, lo que realmente se llevó este combate fue la traición de Tucker, el amigo y ex compañero de Otis, ya que lo golpeó con el maletín en su cabeza, dejando una gran oportunidad para The Miz. Obviamente aprovechó la situación y se alzó con la victoria al convertirse en el nuevo dueño del Maletín de Money in the Bank, aunque el resultado sigue sorprendiendo a todos, incluso al mismo The Miz.

Una de las peleas que más polémica generó fue la de Jeff Hardy y Elias, quienes ya venían cosechando una gran rivalidad desde antes. En esta batalla ambos dieron todo lo que tenían, aunque al final Hardy mostró un poco más de ventaja pero cometió un grave error. Consumido por la emoción tomó la guitarra de Elias y lo golpeó con ella, esto provocó su descalificación por automático antes de que lograra consagrarse como el campeón.

Por último pero no menos importante, el combate de Roman Reigns y Jey Uso simplemente fue majestuoso. En esta gran batalla vimos a Roman utilizar todas las técnicas posibles para vencer a su difícil rival, quien demostró tener casi todo para ser el nuevo campeón, sin embargo, la constancia de Roman lo llevó a retener su Campeonato Universal. Sin duda fue una batalla que muchos esperan que se repita.

A poco meses de que el año termine, Hell in a Cell 2020 llegó para alegrar a los millones de fans de la WWE. Cabe señalar que debido a la pandemia de Covid-19, el torneo se realizó sin espectadores, no obstante, los luchadores hicieron un gran trabajo al lograr contagiar a los televidentes de cada una de las emociones que se vivieron arriba del ring.