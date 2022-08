Granit Xhaka es investigado por autoridades inglesas por supuesto amaño de partidos

Inglaterra.- El nombre de Granit Xhaka se ha hecho tendencia en las últimas horas luego de que se revelara que es investigado por la National Crime Agency (NCA) por su supuesta participación en un amaño de partido. El suizo de origen albanés habría incurrido en una acción sospechosa cuando su equipo ya ganaba el partido de manera cómoda lo que ha despertado el interés de las autoridades.

La jugada que ahora se investiga data de un partido del pasado 18 de diciembre de 2021 en la temporada 2020-2021 en donde el Arsenal se enfrentó al Leeds United. Para los minutos finales el equipo de los Gunners ya lo ganaban 4-1 y sin problema alguno, pero al minuto 86, Granit Xhaka se hizo amonestar de forma sorpresiva pues buscó el cartón preventivo retrasando el partido.

Según ha comenzado a investigar la agencia británica, este amaño de partidos podría estar involucrada la mafia de Albania. Así tambien con la supuesta cantidad de dinero que esta amonestación hizo ganar a alguien que puede ser de poco más de 52 mil libras esterlinas, que en pesos mexicanos serían poco más de 1 millón, una cifra bastante considerable.

De acuerdo con el Daily Mail, Granit Xhaka tiene una investigación por la FA (Federación Inglesa) en donde se han descubierto algunas evidencias de apuestas en criptomonedas en mercados que no son regulados por Gran Bretaña y que curiosamente van a dar a Albania. Granit Xhaka ya antes había sido parte de un escándalo pero no con el tema de las apuestas si no por otra acción en donde celebró de forma desmesurada un gol de Suiza a Serbia.

Por ahora al investigación se mantiene en curso y se espera que en los siguientes meses se de una respuesta clara para saber si Granit Xhaka está involucrado o solo se trató de un incidente aislado que confundió a todos.