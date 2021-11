Guadalajara, lista para que tenistas internacionales compitan en el WTA Finals 2021

Guadalajara, Jalisco.- Todo está listo para que este miércoles inicie el AKRON WTA Finals en el complejo Panamericano de Tenis.

a noche de este lunes se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Zapopan el evento en el cual se realizó el sorteo entre las jugadoras participantes en singles y en dobles, para intentar quedarse cada una con el respectivo trofeo.

En la categoría de singles, será el Billie Jean King, y en dobles lleva el nombre de Martina Navratilova.

La mexicana Giuliana Olmos estará en la categoría de dobles junto a Sharon Fichman, llegó al evento con la misma sonrisa con la que arribó el miércoles pasado a Guadalajara, y ansiosa por empezar su participación.

"Estoy muy feliz de que pueda estar aquí, orgullosa de representar a México, es la segunda vez que juego aquí este año, me siento feliz de estar en Guadalajara, y lista para jugar al lado de Sharon. Me siento muy bien, jugué un torneo la semana pasada, me siento lista para competir, pero hemos entrenado muy duro. Nos llevamos muy bien afuera y dentro de la cancha, y estamos muy felices", dijo Olmos en la pasarela previa al sorteo.

Los grupos de singles quedaron divididos en dos grupos de cuatro, llamados Chichén Itzá y Teotihuacán. El primero está integrado por Paola Badosa, Iga Swiatek, María Sakkari, y Aryna Sabalenka; el segundo por Anett Kontaveit, Garbiñe Muguruza, Karolina Pliskova, y Barbora Krejcikova.

La española Garbiñe Muguruza, quien fue una de las tenistas que más llamó la atención por su elegancia, comentó que espera el apoyo de la afición mexicana.

Mujeres tenistas que competirán en el WTA Finals 2021 a realizarse del 10 al 17 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. Foto: @WTAGuadalajara

"La última vez que estuve aquí (en Monterrey) el público se volcó mucho conmigo, y eso me ayudó muchísimo a ganar el torneo (el Abierto GNP Seguros en Monterrey en 2018 y 2019)", dijo la ganadora de 2 campeonatos de Grand Slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017).

Mientras, en dobles los grupos fueron divididos en el Tenochtitlán y el Tajín. El primero se conforma con Shuko Aoyama y Ena Shibahara, Nicoles Melichar-Martínez y Demi Schuurs; Samantha Stosur y Zhang Shuai, y Darija Jurak y Andreja Klepac.

El segundo está integrado por Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova, Su-Wei Hsieh y Elise Mertens, Alexa Guarachi y Desirae Krawczyk, y Sharon Fichman y Giuliana Olmos.