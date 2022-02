Guadalupe Ortiz es gran fan del mundo del animal print, estos son sus mejores trajes de baño

México.- Como ya se sabe en el mundo de las redes sociales en especial para las influencers es de mucha apariencia y es que están 24/7 en el ojo de millones de personas por lo que siempre deben tener una apariencia demás buena, elegante y atractiva en muchos de los casos ya que son la forma en la que se mantienen vigentes. Y una de las modas que al parecer todas aceptan y que siempre les funciona es el tema del animal print y es que ya es muy común que las grandes modelos en las redes tengan algún traje de baño en especial con ese diseño.

Una de las influencers que ha seguido ese camino es Guadalupe Ortiz quien luego de tanto tiempo en las redes entendió que es un estilo que no pasa de moda y que además es lindo a la vista por lo que en muchas de sus publicaciones ha compartió algunas de sus mejores prendas que van desde trajes de baño a alguna otra blusa en donde la simulación del patrón de la piel de los animales es la tendencia.

Leer más: ¡Llena de amor! Demi Rose no se guardó nada y fue la sensación con coqueto corset rojo

Guadalupe Ortiz y uno de sus trajes de animal print | Foto: Instagram

En las fotos más recientes de Guadalupe Ortiz se puede ver al menos 2 sesiones en los que esa prenda es la elegida, tambien este tipo de decisiones se basan en el tono de piel de la modelo y es que Guada Ortiz tiene ese tono trigueño que puede ser por el bronceado al que se somete siempre que va a la playa pues es de sus gustos más grandes, por lo que la combinación que siempre hace es perfecta.

Se sabe que el modelo de animal print es la simulación de, patrón de los animales, casos específicos como cebras, leopardos, tigres por mencionar algunos ejemplos, incluso hasta de serpientes, eso le ha dado una gran variedad a las modelos de poder usar hasta en diferentes colores los estampados ya mencionados. Pero en el caso de Guadalupe Ortiz ha decidido que sean lo más parecido a los originales.

Guadalupe Ortiz tiene una gran variedad de trajes de baño pero de sus favoritos son los de animal print y no por alguna razón en particular ya que son prendas que se ven muy bien, sin importar el físico y como son atuendos que no pasan de moda son las especiales para hacer un gran uso de ellas y si son en temas de playa mucho mejor pues en lo visual son lo mejor que se ha inventado.

Guada Ortiz es fanatica de ir a la playa y sus redes lo confirman | Foto: Instagram

Leer más: ¡Espectacular! Alexa Breit rompe las redes sociales con encantador regalo a sus seguidores

La influencer esta ahora de visita en la Ciudad de México, alejada un poco del mundo de la playa a la que hace unos días estuvo muy cerca y eso se supo gracias a las constantes actualizaciones de su perfil en las redes. Pero en esta ocasión junto a su esposo decidieron dar un paso por el centro de México y visitar los lugares icónicos, como el Bosque de Chapultepec en donde la pasaron increíble y en donde hasta pudieron subir a un globo aerostático.