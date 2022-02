Guadalupe Ortiz sabe como disfrutar su día y con esta foto lo comprueba

Quintana Roo.- Luego de unos días de paseo por la ciudad de México y otros lugares, Guadalupe Ortiz decidió volver a lo que más disfruta y donde se siente en su hábitat natural. La influencer decidió viajar a Cozumel, Quintana Roo para disfrutar del cálido clima y de una preciosa vista desde el balón de piscina que tiene su hotel. Guada Ortiz utilizó sus redes para compartir lo bien que la estaba pasando y como de costumbre solo tuvieron que pasar pocos minutos para que sus fans más fieles ya estuvieran comentando.

Tofo fue gracias a su cuenta de Instagram en donde una vez más compartió la publicación de su viaje. En ella aparece solo Guadalupe Ortiz quien parece que estaba disfrutando de lo lindo el calor y los rayos del sol que "bañan" su piel. Todo esto mientras nadaba en una piscina que daba de manera directa al mar de Cozumel en donde un tranquilo e inmenso cuerpo de agua descansaba con una tonalidad azul bastante relajante, algo que agrada mucho a Guadalupe Ortiz para descansar como se debe.

La imagen que la influencer compartió fue desde un ángulo superior en donde ya la ponía dentro del agua, para esta ocasión solo fue una foto la que pudo colocar. Tambien la clave del éxito es sin duda sus herramientas para que estas fotos sean la sensación como los trajes de baño los cuales son loa marca de Guadalupe Ortiz ya que no hay una sesión en la playa en donde no luzca un diseño coqueto y hasta por momentos infartantes que la han colocado como una de las expertas en el mundo de la playa. En esta ocasión fue uno de dos piezas en color negro que le hizo total justicia a la modelo.

La modelo regresó al lugar en donde se siente más cómoda | Foto: Instagram Guadalupe Ortiz

En solo 6 horas desde su publicación solo se han logrado poco más de 2817 likes pero es seguro que el número subirá ya que por lo general siempre tiene un gran cantidad de seguidores pendientes de lo que sube y que no dejan nunca que su contenido pierda interés. Guadalupe Ortiz es considerada por sus fans una conocedora total del mundo en la playa, ama la arena y el calor, sabe que no hay mejor manera para descansar que no sea con una buena relajación con el ruido del mar lo que ha hecho que poco a poco la relacionen con el.

Guadalupe Ortiz hace unos días había estado por otros rumbos y es que el estar en el mes del amor decidió darse un tiempo para estar con su esposo y aprovechando que aún no tiene hijos decidieron era buena idea pasear en un globo aerostático por lo que sus más recientes publicaciones puede verse su amor desde las alturas siendo de las cosas más románticas de la influencer en lo que va del 2022. Y a pesar de que era un contenido muy diferente a lo acostumbrado, gustó y fue apoyado pues entendieron que era un fecha importante.