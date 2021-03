Guido Pizarro esta en la mira del Liverpool

El mediocampista argentino, Guido Rodríguez, jugador del Real Betis en la Liga de España suma un equipo más en los interesados de sus servicios, tal es el caso del Liverpool FC de la Premier League.

Hace un año que llegó Guido al futbol español con el Real Betis procedente de las Águilas del América, al momento el pampero ha destacado de buena manera en el futbol europeo es por eo que se ha ganado el interés de varios equipos, no solo el Liverpool, también se sumo el Arsenal.

"El caso es que la Premier, y no sólo los 'Gunners', aparecen como amenaza para la plantilla bética. Amenaza y tabla de salvación, porque el interés por varios efectivos heliopolitanos abre el abanico de oportunidades de hacer un negocio que equilibre las cuentas béticas. Así, además de Guido, a los londinenses les gusta Emerson, que, de ser vendido por el Barcelona antes del 1 de julio de 2022, reportaría el 50% de los beneficios totales al club verdiblanco. El Liverpool, además, no pierde de vista a Mandi, más cerca de renovar ahora que de marcharse, mientras que, según la prensa británica, estudiaría sacarse la espinita por Fekir si se marcha Salah. Además, ESTADIO ha podido saber que, ante la no continuidad de Wijnaldum, han realizado un seguimiento a Guido, más defensivo eso sí que el holandés", reza el texto.

El 14 de enero de 2020 se confirmó su fichaje por el Real Betis de España, a cambio de una suma de aproximadamente USD 8 millones, conservando el América el 20% de su ficha.

Poco a poco se ha hecho de un lugar en el mediocampo del Betis, jugando sus primeros partidos como titular en febrero de 2020.

Guido Rodríguez recibió su primera convocatoria a la selección argentina en junio de 2017 para disputar los partidos de ese mes ante Brasil (1-0) y Singapur (6-0). El jugador realizó su debut con la casaca albiceleste en el encuentro ante la canarinha, donde ingresó a los 68 minutos del complemento por Paulo Dybala.

La cláusula de recisión de Rodríguez está en 80 millones de dólares, mientras que Transafermarkt tiene cotizado al contención en 19 millones de dólares.