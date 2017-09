Guido Rodríguez motivado por jugar los clásicos

Ciudad de México.- En la breve estancia que tiene Guido Rodríguez en el América, nunca se había enfrentado a una semana como la que viene: jugar con Cruz Azul y Guadalajara.

Al contención le emociona disputar el Clásico Joven y el Nacional. Quiere vestirse de corto, ponerse los zapatos de futbol y jugar lo más pronto que se pueda. “Hay ansiedad. Vamos a entrenar fuerte para tener un buen nivel”, adelanta el argentino.

"Es una semana linda. Se vienen los rivales de siempre del club, los clásicos que hay que ganarlos para que se bajen esas ansias de participar”, advierte.

Cruz Azul se convierte en la prioridad americanista. Rodríguez acepta la necesidad del triunfo, pues el duelo es de instancia definitiva. Los cuartos de final de la Copa MX o el primer fracaso del semestre son las únicas opciones.

Fotografía: Agencias

“El primer partido es de vida o muerte, hay que ganarlo, para después de encarar el siguiente con mucha fuerza”. Los duelos clásico para los americanistas serán en casa. El Estadio Azteca no se ha llenado en lo que va del certamen, pero el volante considera que el recinto de Tlalpan otorga ventaja.

“Vamos a estar con nuestra gente. Serán más los de América y eso siempre resulta benéfico para tener la motivación extra”, dice Guido.

Fotografía: Agencias

El técnico Miguel Herrera le ha dado la confianza a Guido para mantenerse en el once titular azulcrema, pese a que en el inicio del torneo vio la tarjeta roja en dos ocasiones.

“Espero que eso ya no vuelva a pasar. Lo he dicho muchas veces, voy a hacer lo posible porque no se repitan (mis expulsiones)”.

Fotografía: Agencias

Como pilar en el medio campo, el argentino ha comenzado a justificar los casi siete millones de dólares que se pagaron por él. Mientras llegan los partidos Rodríguez asume que “de ganar, obtendremos el envión anímico para lo que sigue”, y lo que sigue para el América es cumplir con la obligación de ser campeón en todo lo que juegue.

Fotografía: Agencias

Con información de El Universal