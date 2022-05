Guillermo Álvarez, expresidente de Cruz Azul, reaparece tras dos años prófugo

Ciudad de México.- Guilllermo 'Billy' Álvarez no dejó rastro durante dos años; hoy 12 de mayo del 2022 volvió a aparecer por medio de una filmación, únicamente, para aclarar que en publicaciones futuras dará su versión de los hechos que provocaron dos órdenes de aprehensión en su contra.

"Soy Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, socio número 874 de la Cooperativa Cruz Azul, sociedad cooperativa limitada. Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización, para poder explicar el por qué de las causas y en virtud de las circunstancias en las que me encuentró", comienza quien fuera por más de 3 décadas presidente de la Máquina

"No he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos. Toda esta cinrcunstancia en la que se ha visto envuelta recientemente la organización con sus diferentes plantas y oficinas corporativas, no solamente duelo, me apena, sino que me siente imposibilitado y ajeno a intervenir para llegar a mejores acuerdos y tener una marcha normal operativa de la organización, que durante muchos años ha sido pilar en la industria de la construcción", señaló 'Billy' Álvarez.

DOS ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN SU CONTRA

Después de lo sucedido el ex director de La Cooperativa Cruz Azul recibió dos órdenes de aprehensión por delitos de robo de cemento, lavado de dinero y despojo, mismas que siguen en pie de acuerdo a la Fiscalía, por lo que 'Billy' sigue fugitivo desde entonces.

"Está la ficha (De Guillermo Álvarez) y se sigue la investigación, es un caso que está pendiente de ejecutar. Como aquí lo referimos, la justicia al final llega y no hay crimen que quede sin castigo", mencionó Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública.

UN TÍTULO DE LIGA COMO PRESIDENTE DE CRUZ AZUL

Los cementeros consiguieron el título del Guard1anes Clausura 2021 después de la salida de Guillermo Álvarez. El antiguo presidente solamente pudo festejar el título del Invierno de 1997 cuando la escuadra derrotó a Club León en tiempo extra gracias al penalti de oro anotado por Carlos Hermosillo.