Guillermo Arvizu da un paso grande para cumplir su sueño

Mazatlán.- El talento sinaloense siempre ha dado de qué hablar y nuestro estado ha sido un semillero imortante para exportar talanto a las organizaciones de nuestro país, pero también al mejor beisbo del mundo.

Un ejemplo claro es el del lanzador mazatleco Guillermo Arvizu Domínguez, que comenzará su sueño por llegar a Grandes Ligas, pues hace apenas unos días firmó contrato con los Dodgers de Los Ángeles.

Arvizu quien es surgido de la Liga Mazatlán en donde juega desde los seis años, comenzó este año su andar en el beisbol profesiona, al debutar como lanzador abridor con los Guerrero de Oaxaca.

El pitcher zurdo también tuvo la oportunidad de mostrarse con los Vendos de Mazatlán en la pretemporada y pese a su corta edad tuvo la responsabiliad de abrir uno de los juegos de preparación contra los Algodoneros de Guasave.

Arvizu hablo en exclusiva para EL DEBATE y nos contó la emoción que tiene por vivir la oportunidad de firmar con una organización del mejor beisbol del mundo.

Cómo te sientes por cumplir tu

sueño?

Me ha sentido muy bien muy orgulloso, gracias a mi familia.

¿Cuál ha sido el proceso para que se diera está firma y dónde fue el primer acercamiento de la organización para

contigo?

El primer acercamiento fue, cu cuando debuté en Liga Mexicana de Beisbol ahpi se dio el primer acercamiento y posteriomente gracias a Dios se dio la firma.

¿Cuál fue el coach del que más has aprendido en la Academia Alfredo

Harp?

A Salvador Robles, un zurdo de Los Mochis, el para mi ha sido un padre y ha sido a quien más le he aprendido, es alguien que siempre me apoyó,

¿Cuáles son tus planes para este invierno?

Mis planes en invierno son jugar un rato en la Invernal, para después poder ir a República Dominicana a hacerme los éxamenes físicos y jugar pelota.

¿Cómo te sentiste en la pretemporada con Venados?

Me sentí muy bien, me fue muy bien contento con el equipo porque es muy fuerte y me sentí en casa, en familia, orgulloso de que me invitaran porque la organización me apoyó.

¿Qué significaría para ti jugar en el Teodoro Mariscal?

Para jugar en el Teodoro Mariscal sería un honor, un honor por jugar en casa con mi familia viendome, para mi sería algo muy signficativo. Saber que de chiquito yo iba y poder ahora yo jugar ahí seríe un orgullo.

¿A los cuántos años comenzaste jugar béisbol y quién te nculcó este Deporte?

Comencé a los cinco años, en la Liga Mazatlán, fue mi madre la que inculcó la que me apoyó, siempre en lo que necesitara, por ella yo soy lo que soy ahorita.

¿Quién es tú ídolo a o jugador a seguir en las mayores?

Mi idolo en las Mayores son Julio Urias y Aroldis Chapman, primeramente Dios voy a jugar con ellos y voy a poder estar con ellos en un futuro

¿Cuál fue tú reacción y la de tú familia al enterarse se tú firma?

Reaccionó excelente, porque ellos saben todo lo que yo he sufrido y todo lo que me he esforzado por conseguir esto. Para ellos fue otra meta más.

¿Cómo trabajar mentalmente para seguir en el camino por cumplir tú sueño de llegar a MLB?

Creer en mi mismo, también el apoyo de mis psicologa, Personal Estudio y el doctor Garcia Suazo, fueron el mejor apoyo que pude haber tenido, sin ellos no llega esta firma