Guillermo Ochoa e Iván Rodríguez son bajas confirmadas para Selección Mexicana

Ciudad de México.- Este lunes se confirmaron las bajas de Guillermo Ochoa e Iván Rodríguez para la Selección Mexicana para el partido de este miércoles ante su similar de Guatemala. Luego de que ambos resultaran lesionados en sus respectivos partidos de este fin de semana.

En el primer caso Guillermo Ochoa que aunque no se ha emitido un comunicado dando su baja oficial, es un hecho que no estará con la Selección para estar en recuperación y estar en su mejor forma para el juego ante Pumas en caso de que su lesión no sea de gravedad. Durante el calentamiento del juego de este domingo ante el Cruz Azul el aquero tuvo problemas en el sóleo de la pierna derecha.

Por su parte el jugador del León, Iván Rodríguez presentó un esguince en la rodilla derecha luego de su partido este domingo solo unas horas antes contra el San Luis. Así lo confirmó el entrenador Ignacio Ambriz que lamentó que esto se diera en un buen momento. Hasta el momento ambas lesiones no tienen una fecha exacta para que los futbolistas vuelvan.

Ante esta situación el estratega nacional, Gerardo Martino no solicitará más futbolistas para cubrir esos espacios, recordando que de último momento se le llamó a Rodolfo Cota en la portería y ya contaría con sus tres arqueros junto a Alfredo Talavera y Hugo González. En lo que respecta a Rodríguez en el mediocampo también hay jugadores que pueden cumplir la función sin problema.

Iván Rodríguez es una baja más de Selección Mexicana | Jam Media

Jugadores que tuvieron actividad este viernes y sábado reportaron a Selección este domingo por la mañana para iniciar su preparación de cara al juego de este miércoles. Los primeros en llegar fueron los seleccionados de Chivas y Monterrey, a estos se le suman este lunes, los de América con excepción de Ochoa, así como también los jugadores de Cruz Azul.

Quien podría estar en duda es Santiago Giménez que al salir en el Clásico Joven se le colocó de forma inmediata hielo sobre el empeine de su pie derecho, aunque hoy si estuvo trabajando al parejo de sus compañeros.

Luego del juego ante Guatemala los jugadores regresan para unirse a sus clubes y jugar la jornada 13 del Guard1anes 2020, tomando en cuenta que luego de esa habrá una Fecha FIFA a donde México viajará a Europa para medirse ante Holanda.