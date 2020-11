Guillermo Ochoa el portero que se agranda en la Selección Mexicana

Nadie pone en duda la calidad de Guillermo Ochoa baja los tres postes, el portero de las Águilas del América, ha sabido ganarse cada uno de los llamadas a la Selección Mexicana gracias a sus actuaciones en cada uno de los partidos y aunque en México sobra la calidad en la portería, todo parece indicar que Gerardo Martino se decantaría por Memo en el arco del Tri.

El partido de este martes, donde México enfrentó a Japón, Guillermo Ochoa dio una gran exhibición en la portería, con grandes atajadas que valieron para que la Selección Mexicana venciera 2-0 al equipo del Sol Naciente.

El portero del América no había jugado con la Selección Mexicana desde noviembre del 2019, en la pasada fecha FIFA, no fue convocado por Gerardo Martino tras estar lesionado, en el primer partido de esta nueva convocatoria no jugó, pero para el partido ante Japón Guillermo Ochoa volvió a la titularidad.

Memo Ochoa tuvo una gran actuación donde en más de una ocasión sus atajadas fueron importantes. La atajada más impresionante sucedió al minuto 11, en un contragolpe de Japón. Genki Haraguchi, mediocentro del Hannover 96, soltó un bombazo de casi 30 metros, pero el arquero mundialista se estiró y desvió el esférico para el tiro de esquina.

Después del partido, Gerardo Martino habló sobre la portería de México y evitó cederle la titularidad definitiva a Guillermo Ochoa, quien, a pesar de una gran demostración ante Japón, deberá pelear hasta el último momento para proteger la portería en Qatar.

Guillermo Ochoa durante el partido de México ante Japón/EFE

Normalmente este ciclo ha sido así, está claro que tiene buena competencia, hemos tenido partidos importantes y ganados con (Alfredo) Talavera, Hugo (González), Rodolfo (Cota) y (Jonathan) Orozco; está claro que Memo ha marcado la diferencia y está claro que tiene que seguir compitiendo”, señaló Martino.

En ese tenor, el ‘Tata’ concluirá el 2020 con la tranquilidad de que su equipo tiene un estilo definido de juego, pero que, además, incrementó su nivel de competencia por los puestos titulares.

“La verdad es que estamos hablando de un plantel de selección mayor y entendemos que un seleccionado tiene buenos futbolistas que inician y en el banquillo, entonces empieza la competencia que entendemos, donde el que está afuera ve hay que lugar si entrena y el de adentro sabe que no se puede dormir. Buscamos ese comportamiento donde no haya comodidad para nadie y donde todos tengan expectativas de jugar”, apuntó.