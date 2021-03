Guillermo Ochoa jugará su Clásico Nacional numero 24

Guillermo Ochoa buscará ponerse en el libro de los records como uno de los porteros que han mantenido el arco en ceros en los Clásicos Nacionales entre Chivas del Guadalajara y Águilas del América, de hacerlo se pondría a la par de Héctor Miguel Zelada y Addrián Chávez.

Entre los tres porteros americanistas suman nueve veces dejando el arco en ceros en lso Clásicos Nacionales.

En entrevista para el diario Récord, el exportero Adrián Chávez señaló que esto le genera una gran satisfacción y externó su deseo de que Ochoa se convierta en el portero de las Águilas que menos goles permita ante el Guadalajara.

“Excelente, me da mucho gusto por Memo, ojalá y no sólo sea este, sino que sean muchos más Clásicos que no permita gol y pueda en algún seguir con lo que pretende ser el mejor portero de México y el próximo Mundial sea nuevamente uno de los mejores del mundo y que nos ayude a materializar ese paso para la Selección. Los récords para eso están, para romperse y ojalá lo rompa y sea el portero que menos goles admita en Clásicos del futbol mexicano”, dijo en entrevista con RÉCORD.

Chávez comentó que Guillermo Ochoa tiene una gran experiencia como portero de los Clásicos Nacionales y eso es un plus para los azulcremas para afrontar cada uno de estos partidos, ya que Ochoa da una gran seguridad en el arco del América.

“Memo Ochoa ya es un portero probado, ha sido el mejor portero de México durante muchos años, seleccionado nacional, dos Mundiales, considerado dos Mundiales consecutivos como uno de los mejores porteros del mundo”, añadió.

Guillermo Ochoa y Adrián Chávez son los dos porteros con más Clásicos disputados en el futbol mexicano.

Entre sus logros más grandes de la carrera de Ochoa, se encuentra que es el único jugador mexicano que ha aparecido en la lista del Balón de Oro 2007 entregado por la revista francesa France Football al mejor jugador del año y quedó en la posición número 30. Con el América jugó un total de 239 partidos en la liga.