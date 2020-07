Guillermo Ochoa sobre su parecido con Luisito Comunica: "¿Y este güey quién es? Yo sí como bien"

Ciudad de México.- Desde hace ya varios años los usuarios de internet comparaban en modo de broma al arquero de las Águilas del América, Guillermo Ochoa y al famoso youtuber, Luisito Comunica, pues ambos tienen 'algo' que los hace parecerse físicamente, o eso dicen, sus muy característicos risos en el cabello.

Recientemente el futbolista decidió iniciar carrera como 'streamer' y durante su más reciente transmisión, donde jugaba “Warzone” e interactuaba con otros gamers, respondió de forma muy dura tras ser cuestionado sobre su supuesto parecido con el influencer poblano que cuenta con más de 33 millones de seguidores en Youtube.

El americanista contó que apenas tiene un año viviendo en México, pero que al estar fuera uno de los nombres que más escuchaba era el del popular youtuber, con constantes insinuaciones sobre su parecido.

"No me chingues, ¿y este güey quién es? ¿y este güey quién es?," dijo el ex portero del Granada de la liga española, que se convirtió en el más goleado en la historia de ese club.

“Digo ‘no me chingu… yo si le meto al gym, yo si como bien’, ya que ví al Luisito dije no cabr...", sententenció Ochoa."Literalmente es por el cabello, no es más", dijo uno de los jugadores de la partida, a lo que el también portero de la selección nacional respodió "Sí, ni el bigotito".

Luisito no le echa ni ganas a su pelo. Con todo respeto, con todo respeto", finalizó, desatando aún más carcajadas por parte de sus compañeros de juego.

Mi nuevo gamer favorito: pic.twitter.com/nw7aHaIcLT — Cristian Rey (@SoyCristianRey) July 29, 2020

A pesar de esto, Ochoa admitió que realiza producciones de calidad para su canal justo antes de continuar con su partida. "Hace poco estuve viendo algunos capítulos que sacó de Chernobyl y los hace bastante bien, le invierte, pero a su pelo no ni a su cuerpo", añadió.

Todo lo anterior provocó que el hashtag Luisito Comunica se volviera tendencia en Twitter, donde videos del momento superaron las 300 mil reproducciones en algunas horas. La opinión de los internautas estuvo dividida, sin embargo abundaron publicaciones señalando la gracia del arquero mexicano.

Ahora, inició una nueva rivalidad en las redes pero no entre los personajes mencionados, sino entre sus fanáticos, que pelearon sin parar durante horas por las palabras declaradas. Algunos consideraron que Ochoa fue muy lejos, mientras otros repetían que notoriamente no lo hizo con malas intenciones ni burlándose. ¿Tú qué crees?