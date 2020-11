Guindas salda cuentas pendientes con Yaquis

Ciliacán.- Explotó la artillería guinda. Los Tomateros de Culiacán armaron rally de nueve carreras en la séptima tanda para sentenciar la paliza de 14-4 a los Yaquis de Cd. Obregón, quienes a pesar de ello lograron llevarse la serie a casa.

Los Yaquis anotaron la de la quiniela en el tercer inning en los spikes de Carlos Sepúlveda, que pegó triple a lo profundo del jardín central, para llegar a tierra prometida con sencillo de Alonzo Harris.

Culiacán tomaría la ventaja en la cuarta tanda al anotar cuatro veces. Gorky Hernández lanzó la voz de ataque al dar doblete con la caja llena para que descolgaran hacia el pentágono sus tres compañeros; Hernández anotaría más adelante con elevado de Sebastián Elizalde al que no le alcanzó a llegar el patrullero central. Tomateros agregaría una rayita más.

José Guadalupe Chávez dio doblete, anotando con batazo similar de Sebastián Elizalde. Yaquis se acercaría en el séptimo rollo con doblete de Alonzo Harris con el que anotarían par de compañeros. Pero los de casa no se quedaron con los brazos cruzados y respondieron con nueve anotaciones. Alexis Wilson disparó extrabase, Jesús Fabela le siguió con sencillo, quedando la mesa puesta para que el emergente, Mateo Gil diera su primer home run como guinda y limpiara las bases; pero el daño no terminaría ahí, ya que Sebastián Elizalde se despachara con la cuchara grande al disparar grand slam; el hambre de hacer daño no saciaba en los guindas y agregarían par de carreras más, primero con doblete de Efrén Navarro que empujaría a Joey Meneses, mientras que Alexis Wilson remolcaría a Navarro con elevado de sacrificio.

Manny Barreda tuvo una sensacional actuación monticular y obtuvo su tercera victoria de la temporada. El lanzador derecho lanzó por espacio de 6.1 innings, en donde toleró siete imparables, cuatro carreras limpias, cuatro chocolates y una base por bola.

Por su parte, Jesús Camargo fue el derrotado al aceptar cuatro carreras en el mismo número de episodios lanzados. Tres ponches, tres bases por bolas y seis hits complementaron la labor del abridor de los sonorenses. La actividad continúa hoy en la Nación Guinda, en donde Tomateros recibirá a los Mayos de Navojoa. El abridor de los culiacanenses será el norteamericano Evan Miller.