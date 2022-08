Gullit Peña asegura que no le interesa regresar a la Selección Mexicana

Honduras.- El polémico y talentoso Carlos "Gullit" Peña ha regresado al futbol profesional y es que el mediocampista firmó con el conjunto del Club Deportivo Vida, en Honduras en donde espera volver a tener un gran despunte y lucir en el plano internacional. El jugador de 32 años de edad fue presentado con su nuevo este fin de semana y entre las declaraciones que dio, una despertó la polémica cuando aseguró que la Selección Mexicana ya no está en sus planes.

Gullit Peña busca una nueva oportunidad en el futbol luego del reconocido problema que vive con el alcoholismo y ahora se le ha presentado. En su primera conferencia dejó claro que quiere aprovecharla al máximo para estar de regreso a su mejor punto, además de que apenas tiene 32 años y no está tan viejo como para pensar que está cerca del retiro.

"Tengo 32 años, no estoy tan viejo. He platicado con el presidente y ellos saben que no tengo problemas en jugar, ya sea como un mixto o de enganche. Todavía estoy joven y aún le podemos dar. Gracias a Dios tengo mucha experiencia para enseñarles a los jóvenes y sigan aprendiendo a mí como lo he hecho en todos los equipos en los que he estado", comentó.

Pero en la conversación salió la posibilidad de que pueda volver a la Selección Mexicana con la que algún momento llegó a brillar rumbo a Brasil 2014 pero que luego de la lesión de Luis Montes su rendimiento se vio afectado al punto de que ya no pudo recuperarse. Aún así el mediocampista aseguró que por ahora ya no le interesa ser llamado al Tri, su vida tiene otras prioridades que es recuperar su nivel, aunque no lo descartó en un 100%.

"La verdad que eso no me interesa. Yo voy a hacer, primeramente, Dios cosas buenas con el equipo, ese es mi único pensamiento. Después el tiempo dirá", Gullit Peña dejó la Selección Mexicana justo después del Mundial de Brasil, ya su nivel no fue el mejor y las convocatorias no se presentaron, cambió de equipo en algunas ocasiones en la Liga MX y con ninguno pudo hacer bien las cosas, fue a Europa pero no duró mucho. Ahora hace su carrera en Centroamérica en donde busca renacer como jugador.