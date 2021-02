‘Gullit’ Peña fue presentado de forma oficial con el Club Deportivo FAS de El Salvador

El centrocampista mexicano, Carlos "Gullit" Peña, inicia una nueva aventura en su carrera profesional al ser anunciado oficialmente como el nuevo refuerzo del Club Deportivo FAS de El Salvador.

Peña prometió en su presentación ante los medios, luchar por el título del torneo de este 2021 y dar lo mejor de si para llegar a ese objetivo, mencionar que el Club FAS viene de quedar fuera de las semifinales del torneo pasado.

“Es un comienzo muy importante para mi carrera y espero darle muchas alegrías a la gente del FAS. Siempre me he caracterizado de no conformarme con nada y ojalá podamos bordar una estrella más en este gran escudo”, expresó Peña durante su presentación.

El "Gullit" llega a El Salvador después de militar en la Liga MX con los Esmeraldas del León, Chivas del Guadalajara y el Cruz Azul, así como en el viejo continente con el Glasgow Rangers de Escocia, Carlos Peña portará el dorsal número 27 que lo identificará en la cancha con el Club FAS.

El mexicano declaró que viene listo fisicamente y que tratará de aportarle un poco de su experiencia a sus compañeros de equipo, ya que cuenta un largo bagaje en el balompié profesional.

“Vengo preparado física y mentalmente para hacer grandes cosas en El Salvador con este gran club. Gracias a Dios he andado en varios equipos importantes y toda esa experiencia la deseo compartir con los demás jugadores. Ahora me enfoco en esta gran institución, estoy comprometido y esperamos dejar una o varias estrellas bordadas acá", dijo el ‘Gullit’ Peña durante la conferencia de prensa de su presentación.