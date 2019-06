Gusta a Tata Martino honestidad de Carlos Vela

Atlanta.- Gerardo Martino analizará individualmente las futuras convocatorias de los ausentes de la Selección Mexicana y aplaudió que haya jugadores como Carlos Vela, honestos al exponer sus motivos.

"Digo que generalizarlo no es bueno, me da la sensación de que si vamos a analizar cada nombre hay que hacerlo caso por caso, puedo hablar del tema de Layún y es claramente una situación de salud, decirlo así parecería que metemos a todos dentro de la misma bolsa y no sería justo", expuso en la víspera del juego contra Venezuela, en Atlanta.

A pesar de la cantidad de futbolistas que desdeñan al Tricolor, el "Tata" no realiza dramas.

"Si puedo tener una percepción en función a determinadas situaciones, no tengo una mala percepción en casos como el de Miguel o el 'Chucky' que claramente tienen una lesión y la hemos evaluado. Lo de Miguel ha sido una cuestión importante y gracias a Dios la tiene resuelta y en el caso de 'Chucky' lo que debíamos resolver era si queríamos tener un jugador en Copa Oro arriesgándolo quizá después un año y medio.

"Después seguir caso a caso, incluso en la ausencia, hay casos muy claros, como el de Vela que es muy claro al que no hay que darle más vuelta de la que realmente tiene, ha sido muy claro, frontal y honesto. Le dije que es una pena que no se permita continuar con el nivel que tiene, pero termina siendo una decisión muy personal y es un tipo muy pensante que da gusto tremendo sentarse a hablar con él, me gusta esa claridad aunque la respuesta no sea después la que yo espero. Me encanta hablar con jugadores pensantes y que te digan realmente lo que sienten", dijo Martino.