Gustavo Matosas es acusado de recibir dinero por venta de jugadores

Ciudad de México.- De acuerdo a una investigación de TUDN, el programa de En Punto con la periodista Denisse Maerker, se dio a conocer unos audios donde se escucha al ahora técnico de San Luis, Gustavo Matosas negociar contrataciones con Fernando Pavón quien era manager de varios futbolistas sudamericanos en ese entonces.

En 2012 el estratega era el encargado de los Esmeraldas del León, se presume que durante su gestión tuvo platicas con Fernando Pavón para arreglar las compras de futbolistas en un precio alto al conjunto esmeralda para después recibir una parte de esa venta.

También se puede escuchar que pudieron tener hasta 3 opciones, días después presentaron a quien podría ser el plan A, Matías Britos llegaba el equipo de León.

Al momento: Revelan audios de Gustavo Matosas pidiendo porcentaje de fichajes



La charla se remonta al 2012, cuando Gustavo era DT del León y pedía a "un jugador en especial"#Matosas | #EnPunto | Info de @NTelevisa_com pic.twitter.com/GKSPWnzpxe — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 26, 2019

En el audio completo se aprecia que ya tenían planeado el hecho ilícito desde hace mucho tiempo, donde Matosas decía que si salia el negocio se quedaría con el dinero y no ser así no recibiría nada, además de que su esposa seria quien guardara el dinero.

"Nosotros teníamos un acuerdo hace meses y ahora quiere que haga otra cosa. Si sale el negocio me da la guita (dinero) y si no sale no me lo da. El dinero va para un cofre, yo no tengo problema", Se escucha a Matosas explicando a su agente.