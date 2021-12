¡Ha vuelto! Ennid Wong recupera su cuenta con más de 1 millón de seguidores

México.- Regresó como las grandes, así reciben a Ennid Wong quien se "desapareció" algunas semanas de Instagram luego de que su cuenta con más de un millón de seguidores fuera bloqueada, pero ahora ya está de vuelta y poniéndose al corriente con todos sus seguidores a quienes no pudo tener contentos en esa plataforma, aunque estuvo muy activa en otras como Twitter y sus apps privadas.

"Hola bebés ya volví, me extrañaron", fueron las palabras de Ennid Wong para anunciar su épico regreso a Instagram y lo hizo con una fotografía fuera de serie en donde modela un traje de Sailor Moon, el clásico personaje de anime, aunque como ya se sabe para Ennid Wong fue algo a su estilo y con mucho contenido visual con lo que dejó encantados a todos, pero que ya había compartido para sus seguidores de Twitter quienes fueron los primeros en verla.

Con solo minutos Ennid Wong ha tenido más más 8 mil reacciones positivas sobre su regreso, muchos comentarios agradeciendo que haya podido reaparecer para dar luz y belleza a los días en las redes. Y otros más que quedaron encantados al ver por primera vez el atuendo de la tamaulipeca. Aún así la incógnita de qué fue lo qué pasó, ya que de un día a otro su cuenta había sido borrada, aparecía una leyenda en la que de explicaba que no existía, lo que preocupó a sus fans que no sabían donde buscarla.

De momento Ennid Wong no ha compartido su versión sobre su bloqueo de cuenta y solo se ha dedicado a compartir nuevo contenido que no había podido presentar, incluso en sus historias de Instagram tampoco se ha dado alguna razón. Lo que dejaría como una opción a que la pudieron haber reportado, ya que su contenido en muchos casos sobrepasa el nivel de censura de Instagram y pudo haber sido un detonante para que su cuenta fuera dado de baja por algunas semanas.

Así anunció su regreso a Instagram la bella Ennid Wong | Foto: Captura

La influencer no hace mucho celebró su logró de haber llegado al millón de seguidores pues mucho trabajo le costó, horas y horas se sesiones para llegar a cada vez más personas y eso le dio un gran plus con sus actividades cotidianas que le dieron más visibilidad. Ahora puede disfrutar de los nuevos seguidores quienes la han apapachado para seguir haciendo lo que hace.

Por el momento la cuenta de Ennid Wong sigue desactualizada, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo, aunque todo lo que hay publicado hasta este momento no tiene ningún pero y mucho para los fans, tanto mujeres y hombres que aclamaban con su regreso. No es un secreto que la figura de Ennid Wong es muy imponente y que en las redes sociales puede llegar a incomodar, pero eso es algo que ella no le toma importancia y disfruta de todo lo que tiene y de todo lo que da para sus seguidores.