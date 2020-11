"Habrá revancha malinchistas, absténgase de seguir soltando veneno": Barby Juárez

Mariana "Barby" Juárez, se pronuncio una vez más sobre el caso de su pelea del fin de semana, donde aclaro que la "Cobrita" uso vendaje prohibido. La "Barby" subio un video a su cuenta oficial de Facebook, donde dejo en claro que seguirá buscando una solución.

Juárez explicó que la pegada que sintió arriba del ring por parte de su rival, fue diferente a sus otras peleas, aclarando que la pegada de la "Cobrita" se sentia demasiado fuerte de lo normal.

"Se que muchos están hablando de lo que comente de la pelea, que le quite meritos a la victoria, yo se lo que senti arriba del ring, tengo mucho años boxeando, aún asi estuve entrenando muy fuerte para esta pelea, jamas minimizo una pelea, sea quien sea, lleve el récord que lleve, jamas la minimizo".

Además la "Barby" comento que las últimas peleas de la "Cobrita", ella demostró que trae mucha tecnica y muy buen boxeo.

"Ýulihan es una buena boxeadora, es una peleadora con mucha técnica, nunca he negado eso, lo que no me entienden es que los guantes los sentia raros, no entendia lo que pasaba con sus guantes, porque me pegaba en los brazos y sentia que me pegaba con un palo, trate de encontrar explicaciones ya en mi cuarto anoche, para ver en que falle, el reclamo de los guantes que por que no se aguantar, no, estoy no es nada a lo que todo que he aguantado durante mi carrera y mi vida, son más los golpes que me han dado afuera del ring que arriba del ring".

Juárez sentenció que quiere la revancha y que ya lo platico con su promotor, para buscar una segunda pelea ante la "Cobrita" Luna, y así demostrar y despejar todas las dudas.

"Ya hable con mi promotor sobre la revancha, y les voy a demostrar que dar pelea, felicidades a Yulihan, le levantaron la mano y ella fue la ganadora, hoy ella es la campeona, pero la vida da revanchas, papa dios sabe que no le miento y siempre tomo en cuanta a las compañeras con las que yo peleo, nunca las minimizo".

"Habrá revancha malinchistas, absténgase de seguir soltando veneno", finalizó la boxeadora mexicana.