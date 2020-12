Hades muy motivada por participar en la histórica primer Copa Triplemanía

Una de las gratas sorpresas que estpá presentando la Lucha Libre AAA, es sin duda Hades, quien es originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas y que se preparó para disputar la histórica primer Copa Triplemanía Femenil en el evento más grande de todos.

La gladiadora habló de lo que representa esta experiencia y compartió su emoción por formar parte de tan importante momento en la historia de la caravana tres veces estelar. "No me lo creía, estoy muy contenta", externó.

"Es la primera vez que la Copa Triplemanía se compite entre el roster femenil y vamos a hacer historia La verdad es que tengo muchos nervios, muy emocionada, muy ilusionada. Espero que estos nervios se pasen a la hora del evento y que el público disfrute de un gran espectáculo", señaló Hades.

Hades está muy conciente de lo importante que será esta lucha, por eso se ha esforzado muchoi en cada entrenamiento para brindar lo mejor de sí en el encordado.

"No he parado de entrenar, siempre he estado dándole duro para dar un buen espectáculo para todo el público que se lo merece. He estado intentado innovar en mi repertorio y espero que le agrade a la gente". La de menos experiencia pero la de más ganas", mencionó la talentosa luchadora.

COMPARTE CARTELERA CON IMPORTANTES FIGURAS

En la contienda estarán Lady Apache, La Hiedra, Lady Shany y todas las mujeres del roster, por lo que tratará a como de lugar de ganar, también dar un golpe sobre la mesa y avisar que el futuro de la empresa es ella.

"AAA tiene el mejor talento femenil de México, son luchadoras de mucha experiencia, soy la de menos experiencia de todas, pero tengo nivel y le voy a dar con todo para demostrarle a ellas que también pueda".

El evento de Triplemanía está programado para llevarse a cabo el próximo sábado 12 de diciembre, desde la Arena Ciudad de México y la podrás seguir en vivo a través de Canal SPACE desde las 19:00 Hrs. (Tiempo de México).