"Hagan algo", Travieso Arce explota contra aeropuerto de Sinaloa, Aeroméxico y Profeco

Los Mochis.- En plena pandemia por Covid-19 el Aeropuerto Internacional Federal del Valle del Fuerte se encuentra totalmente lleno de viajeros, denunció el exboxeador Jorge "El Travieso" Arce con una publicación en redes sociales.

Fue en su cuenta de Twitter "@EltraviezoArce" donde del nacido en Los Mochis, Sinaloa, se mostró molesto porque "todos los vuelos salen a la misma hora" y porque se encontraban "todos apretados" en un pequeño espacio.

"El Travieso" Arce también pidió a quien le corresponda "hacer algo" al para mejorar las condiciones del también conocido como Aeropuerto de Los Mochis.

"Ya no cabe la gente en el Aeropuerto de Los Mochis, todos los vuelos salen a la misma hora, parece terminal de Autobuses. Hagan algo, tanto pinché tierra que tenemos, les gusta estar todos apretados, huele a puro pedo aquí HDSPM se están cagando", posteó el expugilista en la red social del pajarito azul.

Foto: Captura Twitter "@EltraviezoArce"

En otro tweet, Jorge Arce se dijo enojado con el servicio de Aeroméxico, pues explicó, le cambiaron el vuelo, no permitieron subir antes a la unidad aérea y además intento cobrarle más de lo pactado inicialmente.

Otra organización que resultó con quejas de "El Travieso" fue la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a la que dijo, "nunca hacen nada".

"Pinché @Aeromexico eres una mierda de Linea, por tus pinchés huevos me cambiaste de vuelo y no me dejas subir al vuelo antes, y ahora me quieres cobrar, chinga tu madre cuántas veces respires y la pinché @Profeco que sirve pa verga nunca hacen nada, los quiero madrear HDSPM", publicó.