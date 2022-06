Hakan Calhanoglu despotrica contra Ibrahimovic y asegura que el sueco no hizo para el título del Milan

Italia.- Los festejos por el título del Milan siguen y Zlatan Ibrahimovic fue quien ha estado más activo en ese sentido en donde dejó entrever que no todos comparten la alegría del delantero sueco, especialmente Hakan Calhanoglu quien ya habló y fuerte sobre la manera en la que el delantero del Milan ha hecho y ha querido hacer pensar que gracias a él se logró el campeonato en la Serie A.

Hakan Calhanoglu confesó que Ibra "es alguien que le gusta llamar la atención. Este año no ha hecho nada y no ha contribuido al título (del Milan) y quiere toda la atención de la afición. Él es así, pero tiene que pensar que tiene cuarenta años. Cuando yo tenga esa edad no estaré haciendo esas cosas", dijo el turco delantero del Inter a Tivibu Spor.

Y es que el entre estos dos hay un pleito de hace unas temporadas en donde Zlatan habló de Hakan Calhanoglu y le llamó "aprovechado" por su contratación por el Inter cuando estaba en el Milan, todo debido a que el equipo azul y negro perdió a Ericksen por su problema médico y por ello Hakan Calhanoglu llegó al equipo por lo que Ibra confesó que de no haber sido de esa forma nunca hubiera logrado su contratación.

Ahora en la primera oportunidad el extremo no dudó en atacar al sueco y aseguró que sentía respeto por él pero ahora eso se ha ido, "Le gusta ser siempre el centro de atención. Lo respectaba. Escribió sobre mí en su libro, y si no hacía cosas así, o sus páginas se quedarían en blanco", dijo al medio. Ante ello la relación de ambos jugadores se ha roto por lo que se ve complicado que puedan arreglarlo.

Ya en la temporada pasada les tocó enfrentarse en donde en muchos cruces se vieron las caras sin que fuera algo importante, ahora será relevante lo que pueda pasar si se ven las caras en la que podría ser la última campaña de Zlatan como jugador profesional.