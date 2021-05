Hannah Ferguson ilustrada como la "Mujer Maravilla" cuando en la vida real ya lo es

Estados Unidos.- Ser personas famosas muchas veces despierta la admiración de otras al punto de dedicarla mucho tiempo a saber qué les gusta o qué son las cosas que les molestan otros más aprovechan para ganarse el cariño de sus ídolos. Ese es el caso de un artista que dejó plasmada a la bella modelo Hannah Ferguson en un diseño de Mujer Maravilla.

En Instagram los artistas digitales siempre están innovando y sorprendiendo a sus seguidores como a las personas que ellos mismos siguen, ahora el caso es de Aref Kavoosi o como dice su usuario rfkavoosi quien dejó en evidencia su gran talento para con Hannah Ferguson a quien personalizó como la una de las amazonas más reconocidas del mundo de los comics.

La imagen muestra a la clásica pose de la Mujer Maravilla usando el tradicional y sensual traje y de manera perfecta el artista logró que la interprete de este personaje fuera la bella modelo Hannah Ferguson. A simple vista pareciera que en un dibujo totalmente igual a otras versiones de la Mujer Maravilla pero en sus facciones deja claro que se trata de "Fergie".

Para los fans fue un excelente trabajo y llenaron su caja de comentarios con mucha aceptación aunque la misma Hannah Ferguson no logró reaccionar hasta al momento. Aun así el artista sigue exhibiéndola como muchas otras de sus obras en las que su fuente de inspiración son las mujeres bellas como la modelo y otras celebridades a las que también ha adaptado a su diseños.

Hannah Ferguson la verdad es que no ha sido muy activa estos días en redes sociales. Su última publicación es de apenas unos días pero antes de eso tuvieron que pasar más de dos meses para ver actividad y no solo en Instagram pasa así, también en Twitter por ahora no tiene contenido nuevo, pero aun así quienes se dan la vuelta se llevan grandes sorpresas con sus fotos ya publicadas.

Actualmente en su cuenta personal de Instagram la cantidad de seguidores se ha mantenido a pesar de su baja interacción y superan los 648 mil seguidores que se han mantenido firmes a la espera de que vuelva, muy probablemente sea una pausa por el tema de la pandemia y es que su trabajo conlleva viajes y visitar muchos lugares y esa podría ser una de las razones principales de sus pocas apariciones.