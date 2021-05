Hannah Ferguson muestra su rostro totalmente natural, "Eres un ángel" le dicen sus fans

Estados Unidos.- Son pocas las modelos que se atreven a mostrarse tal y como son y más en un mundo donde se tiene que cumplir ciertos estándares de belleza pero eso no aplica para Hannah Ferguson quien demostró que con o sin una gota de maquillaje es una belleza al punto de ganarse el corazón de sus fans que le aplaudieron su publicación.

Recientemente en su cuenta de Instagram Hannah Ferguson compartió una imagen donde muestra su rostro totalmente al natural dejando a la vista sus "imperfecciones", su cabello sin arreglar y al contrario de lo que pudieran pensar sus seguidores la llamaron "ángel" pues la luz que irradia es como pocas, el color de sus ojos le dio el toque.

Hannah Ferguson acompañó la imagen con una frase bastante inspiradora en donde afirma que extraña sus pecas y el sol "besando" su piel, además de desear que el que leyera su mensaje encontrara algo bello para su fin de semana. "Extraño mis pecas y mi piel besada por el sol, espero que encuentren algo de sol en su fin de semana", se puede leer.

Las personas no dudaron en comentar, desde emojis que ya hacían ver que la catalogaban como un ángel, algunos más que la vieron como un sol muchos más que la ven totalmente hermosa. Hannah Ferguson por lo general comparte su material de trabajo o cosas muy bien producidas nada comparado con lo que mostró ahora, es por eso que sorprende que al "natural" no cambie mucho.

Actualmente no está muy activa en sus redes, la imagen de su rostro fue una publicación reciente pues las más antiguas se compartieron hace ya poco más de 10 semanas, aun así mantiene un gran número de trafico para su contenido, alcanzando poco más de 13 mil reacciones en un par de horas.

Fue en el 2016 cuando Hannah Ferguson confirmó que no nada más su belleza puede ser natural como ahora lo demostró y es que se armó de valor para confrontar preguntas como si había tenido alguna operación de busto a lo que ella lo negó y aseguró que toda ella es totalmente natural, su trabajo y genética le han ayudado a mantenerse en una excelente forma.

y de las cosas que a lo mejor no se sabían de Hannah Ferguson es que de no haber probado el modelaje pudo haber sido una patinadora profesional o también su sueño era llegara a bailar ballet, pero cuando encontró el modelaje ya no hubo otra cosa que le importara a ella, aunque afirma que no se arrepiente de su decisión.