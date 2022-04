Hannah Palmer enamora a sus fans con picante conjunto lleno de transparencias

Estados Unidos.- Hannah Palmer ha llegado al mundo de las redes sociales para dejar claro que la juventud tiene el control y más en el mundo del modelaje que aunque tiene a sus líderes ya hay quienes llegaron para buscar su nuevo puesto y ella es una de esas. La influencer dejó claro que va por todo luego de sacar a la luz unas cuantas fotos en donde posó con un coqueto atuendo de dos piezas lleno de transparencias.

Fue gracias a su cuenta de Instagram como sus seguidores se percataron que Hannah Palmer no le tiene miedo al éxito no al qué dirán pues lo único que hace es disfrutar de su belleza y de su atrevimiento para lograr lo que otras personas no han podido. Si bien la toma fue sumamente cuidada para evitar algún problema con la plataforma al momento de cargar la foto, si dejó claro que el atuendo es de 10 ante la mirada de sus fans.

El outfit de Hannah Palmer constó de un par de piezas que fueron adornadas con un poco de encaje en el diseño, algunos detalles con pequeñas piedras y el toque se lo dieron unos holanes tanto en la parte del top como en la parte de abajo de su ropa, eso sin mencionar que el tema de las transparencias ya era un plus muy evidente. En total fueron 3 fotos las que pusieron a la modelo como tendencia en las redes sociales.

Hannah Palmer demuestra que gran gusto por conjuntos llamativos | Foto: Instagram Hannah Palmer

Hannah Palmer fue bendecida con todo lo que una modelo de élite puede pedir, una figura escultural que le ha costado el trabajo de gym y de dietas pero que al final es de 10 para sus fans y que le queda cualquier prenda que se ponga. A ello le acompaña un rostro totalmente angelical que gana puntos cada vez que sonríe y saca a relucir sus ojos y facciones que la hacen lucir atractiva.

La influencer desde muy joven entró al mundo del modelaje por redes sociales y trabajando con algunas marcas que le han ayudado a desarrollar su talento al punto de donde está ahora. Hace un par de años apenas sumaba algunos miles de fans y ahora puede presumir que son millones y todo gracias a su constante trabajo.