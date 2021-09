Hasta en blanco y negro, Wanda Nara enamora a sus seguidores en redes sociales.

La modelo argentina Wanda Nara se ha convertido en toda una influencer en redes sociales mostrando parte de su gran estilo de vida y se ha convertido en una de las chicas más populares.

Wanda Nara, pareja y representante de Mauro Icardi del PSG, se ha sabido hacer de un lugar en las redes sociales dónde se ha encargado de mostrar su belleza con cada una de sus publicaciones.

Modelo y presentadora de la televisión en su país, Nara también se ha hecho de un puesto en el mundo del futbol como representante y recientemente incursionó en la industria de los cosméticos lanzando su propia marca, “Wandacosmetics”.

En esta ocasión la guapa argentina mostró sus encantos luciendo un lindo conjunto deportivo compartiendo una selfie en blanco y negro en redes sociales tras realizar su rutina de ejercicios.

“Black & White”, escribió Wanda dejando ver sus lindos atributos y espectacular figura en la selfie compartida en la publicación, dónde el que no tuviera color no fue un impedimento para que sus seguidores le regalará más de 144 mil me gusta y centenas de comentarios resaltando su belleza.

Publicación de Wanda Nara en redes sociales/@wanda_icardi

Wanda Nara se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana, así como aspectos de su trabajo en distintos proyectos donde participa, pero siempre luciendo su belleza para el deleite de sus más de 8.1 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram.