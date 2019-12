¡Hasta siempre “Paquín” Estrada!

Navojoa.- Triste adiós.

El ex jugador y ex timonel Francisco “Paquin” Estrada tuvo ayer su última visita a un estadio de Beisbol.

Pero no lo hizo vestido como pelotero, ni mucho menos armó un line up con los jugadores más destacados.

Lo hizo dentro de un frio ataúd fabricado con maderas finas y sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor, sin mirar las lagrimas que brotaban de los ojos de su familia ni tampoco observar las caras tristes de los aficionados que se dieron cita al estadio Manuel “Ciclón” Echeverría a darle la última despedida.

La pantalla gigante instalada al fondo del jardín izquierdo mostraba pasajes de su larga y brillante trayectoria dentro del beisbol profesional y los jugadores de los equipos Mayos de Navojoa y Yaquis de Ciudad Obregón formados ordenadamente y en silencio sobres las líneas de jom a primera y a tercera fueron parte de este triste último capítulo de uno de los protagonistas principales de la bonita pero difícil disciplina.

Despedida de “Paquín” Estrada. El Debate

La despedida.

Héctor Estrada dio algunas palabras a los asistentes y más de uno no puso evitar soltar alguna que otra lagrima al escuchar al hermano menor del “Paquin” Estrada dándole la despedida a nombre de toda la familia Estrada “le doy gracias a Dios por haberte tenido y disfrutado todos estos últimos años, ahora ya no estás con nosotros y lo que nos consuela un poco es saber que ya estas acompañando a tu esposa Nena, a nuestros padres y también a nuestros dos hermanos que también ya fallecieron. Te vas pero para nosotros no te fuiste ni morirás porque siempre estarás en nuestros corazones”, dijo Héctor Estrada en el triste evento efectuado ayer por la tarde en la llamada casa de los Mayos de Navojoa.

Por el sonido local se escucharon capítulos importantes de la carrera del sonorense cuando siendo apenas un jovencito de escasos 16 años hizo su triunfal debut con la escuadra de Navojoa