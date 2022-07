¡Hay arreglo! Santiago Giménez pronto dejará Cruz Azul para ir al Feyenoord

México.- Luego de la gran actuación del mexicano, Santiago Giménez ante Puebla este sábado, el equipo del Feyenoord y Cruz Azul aparentemente han llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista y ahora solo sería detallar la salida del futbolista y luego de ello podría darse el anuncio de la salida del jugador para el viejo continente.

De acuerdo con Alejandro Orvañanos de Marca Claro todo está listo, el representante del jugador Matías Bunge quien ya había confirmado que sí había interés por el jugador, ha confirmado que el equipo de Países Bajos hizo una segunda oferta en la que convenció a Cruz Azul para dar el salto y aceptar las nuevas condiciones en las que se presume le favorecen mucho más a ellos.

"La respuesta de Cruz Azul fue positiva. Faltan pequeños detalles para que se cierre la operación", comentó el periodista. Esta declaración toma mucho más valor luego de las palabras que tanto el mismo Santiago Giménez dio al finalizar el partido y Diego Aguirre quienes confirman que la salida es casi un hecho y lo que pasó este sábado era solo un tramite para que el cuadro neerlandés se convenciera que es lo que busca.

"Todavía no sé. No me han dicho nada. Lo jugué como si fuera el último, todo puede pasar pero no hay nada seguro", fueron las palabras del "Bebote". En lo que respecta a Diego Aguirre se confesó y dijo que no le gusta la idea de perder a un jugador tambien importante para el equipo de esta manera pero que acepta que es un nuevo reto para él en su carrera.

Por ahora las negociaciones están ahí y solo falta sellar el trato. Se espera que sea en los siguientes días cuando se haga oficial la resolución. Esta posible salida le estaría poniendo un alto a su participación en la Liga MX, aunque de momento no se sabe si parará su acción de la jornada 5 que se jugará en media semana o si podrá tener ahora sí su último juego.