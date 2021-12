¡Hay campeón para rato! Julio César Chávez asegura que va excelente su recuperación del Covid-19

México.- Una pelea más ganada para el "Gran Campeón Mexicano", Julio César Chávez va por excelente camino en su recuperación del Covid-19 y el mismo comentarista de TV Azteca dio a conocer la noticia en sus redes sociales luego de publicar un video en donde se le ve entrenando a alta intensidad lo que deja claro que poco y nada de complicaciones ha sufrido desde el día que se le fue diagnosticado el virus, mismo que parece que ya están en su fase final en el organismo del exboxeador.

A través de sus redes sociales Julio César Chávez compartió un video en donde se le ve sobre la caminadora realizando algo de ejercicio pero las imágenes dejan claro que no fue nada tranquilo pues la ropa termina que usaba para entrenar estaba empapada del sudor del gran campeón mexicano. Todo eso mientras hablara para hacer del conocimiento de todos los que se preocuparon por él que ya iba de salida del Covid-19, que en los días que ha tenido que estar en casa todo ha ido de maravilla, sin síntomas graves.

"Gracias a las vitaminas C que tomo todos los días, aunque ustedes no lo crean pero me ha hecho un paro grande, la verdad que gracias a esta vitamina C, no he tenido los síntomas de calentura, de tos, simplemente dio el positivo, pero gracias a Dios, gracias al entrenamiento, gracias a la disciplina voy bien, y gracias a la vitamina C, se las recomiendo deberas, gracias a Dios estoy sano", fueron las palabras del mexicano.

Julio César Chávez utilizó las vitaminas C de la marca Humvit que es el producto que él promociona en sus redes sociales, es parte de una de las inversiones que ha realizado en los últimos años. La imagen central del producto es él, ya en otras ocasiones las promocionó, como en la recordada y popular entrevista que tuvo con Yordi Rosado hace ya algunos meses. Julio asegura que el uso de su vitamina le dio la posibilidad de mejorar su estado de salud y que le ha dado la posibilidad de realizar ejercicio a alta intensidad.

Julio César Chávez lleva ya más de 4 días desde que se le diagnosticó Covid-19 | Foto: Jam Media

Fue apenas el pasado 30 de noviembre cuando Julio César Chávez tuvo que detener sus proyectos ya que dio positivo a Covid-19 por lo que su entrega "Los mandamientos de un hombre chingón" junto a Jorge "El burro" Van Rankin y Roberto Palazuelos fue detenido. Si bien ahora el exboxeador se le ha visto en gran forma física y con el animo por los cielos, eso no significa que ya esté al 100% a salvo, ya dio un gran paso que luego de 4 días no haya presentado síntomas pero aún el Covid-19 sigue en su organismo, serán a partir de 10 días cuando menos para poder pensar que ya se ha recuperado totalmente.

Por ahora Julio César Chávez esperará los siguientes días para una nueva prueba de Covid-19 y esperar una prueba negativa. Se espera que el "Gran Campeón Mexicano" esté listo para las siguientes semanas que es cuando su hijo, Julio César Chávez Jr estará peleando en Culiacán, se habla de que Chávez González estará presente en la esquina de su hijo como ya es una costumbre para sus peleas, esperando ahora sí que obtenga una victoria.