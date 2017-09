¿Hay crisis en la escuadra de los Tigres de la UANL?

Monterrey, Nuevo León, México.- Para Ricardo Ferretti, el principal problema de Tigres radica en las distracciones que han cometido en los partidos, así lo mencionó tras finalizar el entrenamiento de este lunes en las instalaciones de La Cueva en Zuazua, Nuevo León.

Después del empate a tres goles frente a Morelia, Ferretti aseguró que los descuidos en el equipo, fueron lo que ocasionaron las anotaciones de su rival, aunque mencionó que sus dirigidos trabajan semana a semana para obtener buenos resultados en sus encuentros.

"Se trabaja, tenemos jugadores conscientes de lo que se debe de hacer, pero es normal que de repente se cometan distracciones. Lo único que no puede suceder es que no quieran, si no quieren, ahí sí las cosas se van a poner muy difíciles", dijo.

Intensidad desde el primer entrenamiento con la idea de volver al triunfo en el Apertura 2017. #VamosTigres pic.twitter.com/qHfieBELdh — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 18 de septiembre de 2017

Tigres viene de más a menos en el campeonato mexicano. La dolorosa derrota ante Cruz Azul en Copa MX en los minutos finales del encuentro.

Y para que la cuña apriete, el Zacatepec, sí el Zacatepec, derrotó al todo poderoso Tigres de la UANL, para dejarlo fuera de la Copa MX, con un triunfo contundente 3-1.

Y después lo de Morelia. Tigres necesita trabajar más de lo debido si es que busca clasificar a la liguilla con su poderosa nomina de jugadores nacionales e internacionales.

Tiempo de arqueros en La Cueva, de Zuazua, encabezados por @PatonGuzman pic.twitter.com/xSBpy9GhGJ — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 18 de septiembre de 2017

El grupo entrena y quiere, pero se distrae y la distracción, el cansancio, querer quedar bien o hacer de más, hace que nosotros perdamos las bases y ahí es donde tenemos problemas", agregó el 'Tuca'.

Arranca la semana con trabajo físico, de cara a recibir al @ClubTiburones pic.twitter.com/JWUj7fhDB3 — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 18 de septiembre de 2017

Ferretti negó rotundamente que su equipo se encuentre en una crisis deportiva, atribuyendo la palabra a los medios de comunicación.

"No, crisis la ponen ustedes (medios de comunicación), crisis si la quieren poner en el periódico es su derecho, pero crisis no hay", expresó.

La cascarita estuvo intensa en la cancha del Estadio Universitario. pic.twitter.com/tfvqiJPQyQ — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 11 de septiembre de 2017

Para este torneo el conjunto regiomontano desembolsó millones de dólares en sus refuerzos de primer mundo, pero los resultados son más negativos que positivos dentro de la cancha.

El tenis-balón como calentamiento para el entrenamiento de hoy. pic.twitter.com/r8JiR1AaPu — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 11 de septiembre de 2017

Ante la falta de equilibrio mostrada en los últimos partidos de los universitarios, el 'Tuca' le quitó la responsabilidad a la parte baja de su esquema, además de mencionar que el club que se ha visto más completo en lo que va del Apertura 2017 son los Rayados de Monterrey.

Domingo de arqueros en el Estadio Universitario. pic.twitter.com/F6llVCgRr4 — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 10 de septiembre de 2017

"El equipo no es Nahuel y cuatro defensas, el equipo no se ha portado adecuadamente, no tenemos el equilibrio, antes con el 1-0 estábamos ganando los partidos, ahora estamos metiendo tres y no logramos ganar, es una cosa que preocupa", comentó.

Activación matutina en el hotel de concentración. https://t.co/TYaPZtW1e0 — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 8 de septiembre de 2017

"Si hoy hay uno que ha demostrado ser un equipo con mucha individualidad son los Rayados, lo cual han llevado la liga de punta a punta y los demás queremos lograr ese equilibrio", finalizó.

Con información de excelsior.com.mx