¡Hay final! PSG y Baryern Munich en búsqueda de la gloria en Champions League

Portugal.- Se ha definido la Final de la UEFA Champions League y será entre el PSG y el Bayern Munich, los dos mejores equipos en Europa y que buscarán la gloria en el torneo más prestigioso del continente.

Tras un proceso de clasificación muy distinto al establecido los dos mejores equipos de Europa han conseguido su pase a la Final de la Champions League, el PSG comandado por Neymar, Mbappé, Icardo y Di Maria. Mientras que por otro lado el equipo del Bayern Munich no se queda atrás al tener en sus filas a Thomas Müller, Robert Lewandowsky, Serge Gnabry entre otros.

La final será este domingo 23 de agosto en el Estadio da Luz en Lisboa, la casa del Benfica. El partido podrás verlo totalmente en vivo por las señales de Fox Sports y ESPN, así como seguir todos los detalles a través de nuestra pagina web, DEBATE.COM.

Dos verdaderas aplanadoras se medirán en su primer encuentro en una final europea, recordando que el PSG tenía en su historial una semifinales hace ya más de 25 años como su logro más grande, mientras que el Bayern Munich alcanza su décima final en donde ha ganado 5 para ser de los equipos con más Champions junto al Barcelona y al Liverpool.

Ambos equipos demostraron que el parón por la pandemia de coronavirus no los afectó ya que fueron en distintas etapas, mientras que el PSG canceló su liga de forma prematura y no tuvo competición hasta hace poco menos de un mes, mientras que el Bayern si terminó la Bundesliga y se coronó, pero luego de eso finalizó su temporada y no volvieron a tener actividad hasta hace unas semanas cuando iniciaron los 8vos de final de la competencia.

Cómo llegan a la final

Por su parte el PSG que arrancó ya desde los 4tos de final ante el Atalanta con quien sufrió por más de 80 minutos hasta que en el 89' lograron el empate y en tiempo de compensación sacaron el resultado. Ya para la ronda de semifinales se midieron al RB Leipzig equipo que dio la sorpresa pero que cayó 3-0 ante el poderío ofensivo del club francés.

PSG celebra en grupo su primera final europea | Vía Twitter PSG

De esa forma el equipo parisino accedió por primera vez en su historia a una final europea, en los últimos 8 torneo había quedado en la ronda de 4tos de final y ahora algo ayudados por las circunstancias han logrado su mayor logro a nivel de clubes internacionalmente.

Mientras el Bayern nunca tuvo momentos difícil en su camino a la final, el conjunto baváro inició su regreso en los 8vos de final con el duelo pendiente ante el Chalsea a quien terminó por golear, luego se encuentro en los 4tos de final al Barcelona equipo que en el papel representaba un rival difícil pero ya se sabe como acabó esa eliminatoria dejando fuera al club español por un marcador de 2-8.

Bayern Munich jugará su final 10 en su historia | Vía Twitter UCL

Ya para la ronda de las semifinales, el equipo alemán inició con mucha suerte de irse abajo en el marcado por varias ocasiones, luego solo necesitaron una jugada para cambiar del destino y al final acabaron por ganar sin problemas 3-0.

