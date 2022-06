¡Hay tiro Carlitos! Felipe Ramos Rizo 'estalla' contra Arturo Brizio (VIDEO)

Ciudad de México.- Horas después de anunciar su salida como presidente de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX, Arturo Brizio Carter fue entrevistado en la emisión nocturna de Futbol Picante, programa de ESPN, donde los ánimos se enciendieron al haber un intercambio de palabras entre el invitado y el exárbitro Felipe Ramos Rizo.

El colaborador de la cadena deportiva, al ser un analista firme en materia del arbitraje mexicano, era cuestión de minutos para decirle a Arturo Brizio la 'crisis' en el arbitraje que hubo durante su mandato a lo largo de cuatro años en el campeonato de Primera División, así como en Liga MX Femenil y Liga de Expansión MX.

Por supuesto que el expresidente de la Comisión tuvo la acción de replicar y aprovechó su momento para hacer que Felipe Ramos Rizo se acordara por la razón de su salida del arbitraje, según el exdirigente, "por ser acusado de vender partidos".

Tras el argumento de Arturo Brizio Carter el exsilbante, Felipe Ramos Rizo, no se quedó callado y respondió con enfado: "Yo no me fuí por eso, estás equivocado y para hacer esa acusación necesitas pruebas y no las tienes, ni tú ni nadie, así que te pido de favor que tengas cuidado con lo que dices porque eso es mentira, yo me retiro, más no por vender un partido".

"Tengo autoridad moral por eso estoy aquí, por eso trabajo aquí y por eso analizó el arbitraje y por eso te puedo decir que dejaste un desastre en el arbitraje, esa es la verdad. Estás equivocado, para decir cosas así necesitas de pruebas, no saques eso, acepta que dejaste un basurero en el arbitraje y hoy es la crisis más grande que he visto en el arbitraje".

La cosa no terminó ahí, pues previo a terminar la entrevista con el expresidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio Carter ahora puso en la mesa de Debate la supuesta ocasión cuando Felipe Ramos Rizo lo buscó para que le ofreciera trabajo, tema que, nuevamente, el trabajador de ESPN aseguró que es mentira.

"No seas mentiroso Arturo, yo jamás te busqué para pedirte trabajo, yo llevó 16 años en esta empresa y soy muy feliz, tengo 16 años en ESPN y soy feliz, lo que dices es otra de tus mentiras y un compañero que está en esta mesa sabe que lo que estás diciendo es una vil mentira".