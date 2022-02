¡Hecha para disfrutar! Manelyk González aprovecha de sus momentos libres para pasarla muy bien

México.- Cuando se trata de poner el ejemplo para disfrutar de algún tiempo libre, la elegida sí o sí es Manelyk González quien en más de una ocasión ha confesa que se pinta sola para ser el centro de atención y disfrutar de todo momento junto a sus amigas o en solitario. La incluencer lo dejó claro en una de sus visitas a la playa en donde el sol, la arena y el traje de baño fueron lo que más brilló en coqueta sesión de fotos.

A través de su cuenta de Instagram, Manelyk González compartió su filosofía del esfuerzo para todo lo que hace en donde destaca que cuando le toca trabajar siempre está atenta y entregando todo para que las cosas salgan de la mejor manera, pero cuando se trata de tomar un descanso y poner el ambiente para relajarse un poco tambien lo entrega todo para que sea un recuerdo inolvidable, "Cuando se trabaja lo hago al 1000 por 1000 pero cuando se trata de pasarla bien uf, me apunto sola", se lee.

Así de espectacular lució Manelyk González en su visita a la playa | Foto: Instagram Manelyk González

Y lo dejó más que claro pues en dicha publicación compartió algunas fotos de su estancia en la playa en donde se llevó los halagos, los mensajes de envidia y muchos más que han estado nutriendo sus redes sociales. Ahí Manelyk González utilizó un llamativo traje de baño de dos piezas de la prestigiosa marca Versace todo en color rosa y detalles amarillos, aunque no todo fue obra del atuendo ya que la influencer es dueña de una de las figuras de las redes sociales más codiciadas por las marcas para ser su imagen y la dueña de los miles de suspiros de sus seguidores quienes no se cansan del contenido de la ex Acapulco Shore.

Manelyk González aprovechó su deliciosa estancia en la playa para tomarse fotos desde muchos ángulos diferentes, en donde ciertas zonas fueron admiradas por sus seguidores quienes le dejaron mensajes muy llamativos, "Guapa, hermosa las dos", "Esta mujer se pasa", "Hermosa, soy tu fan mane", "Simplemente perfecta", así muchos mensajes que solo elevan el ego de la modelo que sabe lo que tiene y lo que puede hacer para recibir más y más amor de sus seguidores.

No la pasó sola y se llevó a algunas de sus amigas | Foto: Instagram Manelyk González

La influencer Manelyk González desde hace mucho tiempo ha manejado un estilo de publicación muy llamativo, sabe que lo que agrada a sus casi 14 millones de fans es sus fotos algo atrevidas, tanto en trajes de baño como con atuendos llamativos, ya sea para hombres como para mujeres quienes la admiran tambien por su belleza, por lo que tiene muy variada su comunidad. Así Manelyk González dejó claro como se divierte en sus momentos libre y sus seguidores le aplauden sus decisiones.