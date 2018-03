Problema para Egipto: entrenarse en medio del Ramadán

El Cairo, Egipto.- Héctor Cúper, técnico de la selección de fútbol de Egipto, se encuentra en una incómoda disyuntiva: Los jugadores tendrán que entrenarse para el Mundial justo en el mes de Ramadán, cuando los musulmanes ayunan todo el día.

El torneo en Rusia empieza en el último día del mes sagrado y Egipto tiene programado jugar al día siguiente, el 15 de junio, contra Uruguay.

Ello significa que el entrenamiento para el Mundial el primero en que participa Egipto en 28 años se realizará en horas en que los jugadores deben estar ayunando.

Eso ha creado un enorme problema para el argentino Cúper.

“Si pudiera hacerlo de manera pragmática, pondría el reloj al revés. Quizás los jugadores egipcios están acostumbrados a esto, pero yo, como una persona occidental, no estoy acostumbrado”, dijo Cúper la noche del martes en un programa de televisión. “¿Cómo voy a poder entrenarlos a las 11, 12 de la noche después de iftar (la comida con que los musulmanes ponen fin a su ayuda diario durante el Ramadán)? ¿Cómo entrenarlos durante el día cuando no han bebido agua, no han comido nada?”.