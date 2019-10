Héctor Herrera defiende a sus compañeros tras polémica con aficionados

Bermudas.- Después de que la prensa así como los aficionados se les fueran encima a la Selección Mexicana por ignorar a dos aficionados que los esperaban fuera del hotel de concentración, Héctor Herrera en conferencia de prensa aseguró que no se mostraron groseros.

"Ellos están hospedados en el hotel y han tenido oportunidad de cruzar palabra con algún jugador. Intentan hacer una película de nada, pero no se dan cuenta que ustedes, los demás hablan, no es solo de mí, sino de la Selección que incluye todo México y eso nos crea una fama malísima mundialmente".

"A mí no me pareció que fuimos groseros o que no tenemos humildad, les puedo asegurar que somos más humildes que muchos de los que están hablando. Hay muchos que no lo hacen por pena, como en mi caso" mencionó el mediocampista.

¡Inicia nuestro entrenamiento en ����!



¡A preparar con todo nuestro debut en la Liga de Naciones de @Concacaf! ����#PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/8wvn9rSAuW — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 10, 2019

El mexicano reitera que se le da demasiada atención a cosas que no tienen que ver con el partido por lo que cree que se están perdiendo del camino, su objetivo es Bermudas y que están en ese país para jugar un partido.

"Estoy aquí para jugar un partido y que se hable más de una cosa desde ahí estamos mal. Tenemos que cambiar ese tipo de modales, las redes ya están hablando como si fuéramos los peores en educación y no sé qué tanto, no le veo sentido. Luego vienen y te saludan como si fueran los mejores amigos”, afirmó.