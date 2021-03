Héctor Herrera no es convocado para el partido ante el Real Madrid de la jornada 26 de La Liga

El mediocampista mexicano, Héctor Herrera, se perderá este domingo el derbi ante el Real Madrid de la jornada 26 de La Liga, rumores apuntan que el azteca pidió un permiso personal para ausentarse de este encuentro.

Radio Marca y otros medios locales informaron que Herrera será baja en el derbi ante el Real Madrid por motivos personales.

Herrera viene de superar el coronavirus y se habia incorporado al equipo la semana pasada en los entrenamientos del Atlético de Madrid.

El mediocampista mexicano no ha tenido la participación constante esta temporada con los Colchoneros, suma 13 partidos de Liga sin ver acción. Simeone lo ha relegado del once ideal debido a que el azteca no ha mejorado en su nivel de juego.

Héctor Herrera se suma a la ausencia de José María Giménez, quien presenta una lesión muscular, y serían las dos bajas considerables que presentará el Atlético de Madrid en la jornada 26.

Herrera se ha ausentado de los últimos partidos del Atlético de Madrid, y es que no tiene actividad con los Colchoneros desde el pasado 31 de enero cuando los rojiblancos se midieron frente al Cádiz.

Atlético de Madrid llega a esta jornada dominical como el líder general de la temporada de La Liga con 58 unidades, por debajo del Barceloa, Real Madrid, Sevilla y la Real Sociedad.