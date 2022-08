Héctor Herrera se lesionó y se perderá un partido con el Houston Dynamo

La etapa de Héctor Herrera en el futbol estadounidense no ha sido la mejor, ya que solo ha conocido la victoria en una ocasión con el Houston Dynamo. Por si fuera poco, este fin de semana salió de la convocatoria de última hora, por una lesión que sufrió durante los entrenamientos en la semana.

El mexicano sí estaba considerado para el compromiso del Houston Dynamo este sábado ante el Minnesota United en la MLS. Sin embargo, causó baja debido a molestias musculares, según la información difundida. El lugar de Herrera lo tomó Darwin Quintero, compartió un portavoz del equipo texano.

Desde que llegó al futbol estadounidense procedente del Atlético de Madrid, es la primera vez que el mediocampista se pierde un partido. Hasta ahora había jugado en 8 partidos, los dos primeros ante el FC Dallas y el Austin FC como cambio, mientras que en el resto comenzó como titular y jugó los 90 minutos.

Según el diario The Striker, Herrera entrenó por separado esta semana y aunque el jueves se incorporó al grupo, sufrió un golpe durante la práctica, por lo que el cuerpo técnico prefirió que no hiciera el viaje para no exponerlo. Se le realizarán más estudios para descartar una lesión de mayor gravedad.

Hasta ahora, Herrera tiene solo una asistencia, en la derrota 3-2 contra el Montreal hace un par de semanas. El mexicano no ha podido estrenarse en la MLS y además ha podido hacer poco para evitar el mal momento de su equipo, con la derrota ante el Minnesota United llegó a 6 partidos sin ganar, de los cuales 5 fueron derrotas.

Con ello, el Dynamo está en el penúltimo lugar de la Conferencia oeste con 26 puntos. Su próximo partido será este miércoles 31 de agosto en casa contra el LAFC de Carlos Vela. El equipo angelino tiene 57 puntos y es líder de la conferencia, con una ventaja de 6 puntos sobre el Austin FC.