Héctor Herrera y Shantal Mayo revelan el secreto de su vida en Europa

España.- Héctor Herrera ha estado en Europa por 6 años ya, y desde el momento que fue convocado para jugar en el viejo contienen tuvo que mudarse con su esposa Shantal y sus hijos.

Y no ha sido un camino fácil, pues a lo largo de este tiempo, han tenido que vivir en diferentes lugares, dejando amistades, escuelas y familiares detrás para continuar su camino.

Actualmente Héctor se encuentra jugando en el Atlético de Madrid, por ende su domicilio tuvo que cambiar luego de permanecer durante algunos años en Oporto, Portugal.

Sin embargo llegar hasta la capital española no ha sido fácil, él junto a su esposa han pasado por un largo viaje que los ha llevado hasta este punto de sus vidas, pues increíblemente su historia de amor comenzó en una parada de camión.

Luego de tantos años en Europa, Shantal ha confesado que no ha sido fácil, pero que desde el momento en que decidió unir su vida con Héctor supo que todo sería mejor.

Ha dicho que el secreto para mantenerse con ímpetu en la madre patria ha sido la adaptación, pues tras vivir en lugares diferentes ambos han aprendido que tienen que estar dispuestos a ser parte del nuevo contexto donde los lleva la carrera del futbolista.

En su última adaptación (de Oporto a Madrid) sólo llevaron con ellos dos sillones, no necesitaron más, pues parte de esa adaptación es no cargar con el pasado, que si bien los ha hecho lo que son actualmente, no pretenden vivir atados a él.