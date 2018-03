"Fue un "error" contratar a Héctor Moreno para la Roma": Monchi

Roma, Italia.- El director deportivo de la Roma, Ramón Rodríguez, aseguró que fichar al mexicano Héctor Moreno durante el Mercado de Verano del 2017 fue un error. 'Monchi' señaló que estaba convencido de que el central podía ayudar a la plantilla italiana, sin embargo, reconoció que estaba equivocado.

En declaraciones realizadas a Roma Radio, el español, que fue el responsable de firmar al originario de Culiacán el pasado verano, aceptó que tomó una mala decisión al contratar a Moreno, quien se había consolidado como una de las piezas claves del PSV de Holanda.

"Aprendí muchas cosas de mis errores, he hecho muchas cosas pero tenía la capacidad de entender dónde me he equivocado; por ejemplo, Héctor Moreno", expresó.