Héctor Moreno: César Montes es el futuro de la selección

Ciudad de México.- Con tres Copas del Mundo disputadas en su haber, el defensa Héctor Moreno es uno de los grandes referentes de la selección mexicana, y como tal reconoce que hay varios jóvenes talentosos que pueden llevar la batuta del “Tricolor”.

Durante una entrevista para la cadena ESPN, a Moreno se le preguntó quién sería su secesor en la selección mexicana, resaltando éste las enormes cualidades del futbolista de Monterrey, César Montes.

Además de Montes, el sinaloense destacó a otros jugadores jóvenes como Vázquez de Pumas y Sepulveda de Chivas, así como al seleccionador Gerardo “Tata” Martino por convocarlos y darles la oportunidad de vestir la camisa azteca.

Repasando un poco su carrera, el jugador del Al-Gharafa Qatarí se dijo féliz de haber disputar tres copas mundiales, y mencionó que en su actual club se esfuerza día a día para seguir entrando en las convocatorias del “Tata”.

Me siento considerado y agradezco la confianza que me ha dado el ‘Tata’. Trabajo para estar ahí y cuando esté dentro de la cancha estar al cien por ciento. Falta tiempo y depende cómo me lleve la vida. En mis manos hago todo lo posible para estar ahí, pero decide también la competencia. La gente joven empuja fuerte”.